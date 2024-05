Black Nirvana segna il ritorno di Elodie. La cantante è pronta a farci ballare per tutta l’estate sulle note di un brano travolgente e dalla sonorità dance disponibile da venerdì 31 maggio su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio.

Elodie torna con Black Nirvana: è l’inizio di una nuova era

Dopo il grandissimo successo di “Ok. Respira“, del clubtape italiano Red Light e dei concerti sold out nei palazzetti, Elodie torna con il nuovissimo singolo “Black Nirvana“. Il brano, scritto da Jacopo Ettorre, Federica Abbate, la stessa Elodie e ITACA, segna l’inizio di una nuova era discografica della popstar italiana. Ipnotizzante e accattivante, Black Nirvana si presenta come il giusto proseguo della precedente era discografica che tanto successo ha regalato all’interprete romana, unica e indiscussa regina del pop italiano.

Il singolo, fresco e travolgente, ha tutte le carte in regola per diventare una delle hit dell’estate 2024 complice anche un ritornello che entra in testa sin dal primo ascolto. Squadra vincente non si cambia per Elodie che, ancora una volta, conferma tutto il suo innato talento di performer in un brano dalle sonorità pop-dance a cui è impossibile resistere! Il brano anticipa un nuovo disco di inediti, ma anche il nuovo tour della popstar che dovrebbe approdare per la prima volta negli Stadi italiani di San Siro e il Maradona di Napoli con due date – evento che si preannunciano già sold-out. Del resto quando parte la musica di Elodie si può davvero toccare il Nirvana!

Il testo e il video di Black Nirvana di Elodie

Ancora un’altra notte mi seduce

L’ombra del tuo corpo in controluce

Il tuo vestito Met Gala

Luna bianca Mandala

Partirà così

Finirà così

[Pre-Ritornello]

Ma giura che non mi dirai “C’est la vie”

Dai vicoli allo Skyline

Fino a qui, via così

Ghetto chic

Io negli occhi di lei

Tu negli occhi di lui

Proprio dove ti vorrei incontrare

Un brivido sale

Lungo tutta la mia spina dorsale

[Ritornello]

E poi scendo giù

Nel mare che hai dentro

Ma mi perdo tra infinite scale che hai

Tu che mi fai ballare

Oltre ogni mio orizzonte sensoriale

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana , black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana , black Nirvana

[Strofa 2]

Pioverà sopra le tue labbra desertiche

Ti ritroverei in un attimo in un enigma, De Chirico

Ubriachi in un attico e per strada

Luce verde di giada

Partirà così

Finirà così

[Pre-Ritornello]

Ma giura che non mi dirai “C’est la vie”

Dai vicoli allo Skyline

Fino a qui, via così

Ghetto chic

Io negli occhi di lei

Tu negli occhi di lui

Proprio dove ti vorrei incontrare

Un brivido sale

Lungo tutta la mia spina dorsale

[Ritornello]

E poi scendo giù

Nel mare che hai dentro

Ma mi perdo tra infinite scale che hai

Tu che mi fai ballare

Oltre ogni mio orizzonte sensoriale

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana , black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana , black Nirvana

[Bridge]

Senza me tu non resisti un’ora

Senza me tu non esisti ancora

[Ritornello]

E poi scendo giù

Nel mare che hai dentro

Ma mi perdo tra infinite scale che hai

Tu che mi fai ballare

Oltre ogni mio orizzonte sensoriale

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana , black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana , black Nirvana

[Outro]

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana, black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana, black Nirvana