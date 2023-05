A star is born. Se fossimo in America titolerebbero così parlando del trionfo di Elodie al Mediolanum Forum di Assago di Milano completamente sold out con più di 11mila biglietti venduti. Una lunga notte di musica e spettacolo che ha incoronato la nuova regina del pop.

E’ nata una stella: il concerto di Elodie al Forum è la celebrazione di una popstar

Sulle note di “Purple in the Sky” inizia il concerto di Elodie al Forum di Assago. Il boato del pubblico accompagna l’arrivo della cantante. Inizia così il suo show a centro palco accompagnata dai ballerini. E’ solo l’inizio di una lunga serata che ha trasformato il Mediolanum Forum in una dancefloor con 11mila persone accorse da tutta Italia per celebrare la nuova popstar della musica italiana. Si, proprio così: una popstar perchè quello è Elodie capace di regalare al pubblico uno show a 360°. Balla, canta, si dedica ai fan senza alcuna sbavatura passando in rassegna tutte le canzoni contenute nell’ultimo disco di inediti “Ok! Respira”.

Senza alcuna pausa, la cantante regala performance di altissimo livello: da “Danse la vie” (tra i brani pensati per Sanremo 2023) a “Strobo” fino alle hit “Guaranà” e “Nero Bali“. Non si ferma mai, anzi fasciata in bellissimi abiti che lasciano intravedere la sua grazia e bellezza, attraversa la passerella per arrivare allo stage principale. E’ il momento di “Ok! Respira“: il sipario cade tra le urla del pubblico con il Forum senza fiato. Le voci all’unisono accompagnano la cantante che, da un quartiere popolare di Roma, è arrivata nell’olimpo della musica italiana. La gavetta premia, ma anche l’impegno e la dedizione che le hanno permesso in 7 anni di carriera, da Amici ai David di Donatello, di diventare una vera popstar, una di quelle che ci invidierebbe il mondo intero.

Lo show prosegue con “Andromeda“, (Sanremo 2020) e l’emozionante “Vertigine” che per l’occasione ha deciso di condividere con l’amica Elisa. Una sorellanza che arriva al cuore di tutti regalando uno dei momenti più belli. Insieme poi, evitando i soliti discorsi acchiappa applausi, travolgono il Forum con “Together“, un vero e proprio inno alla pace in tempi di guerra. Spazio poi alla cover di “American woman” The Guess Who che dal palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo arriva al Forum con BigMama. Poi è la volta di “Pensare male“, super hit da milioni di streaming, che vede la cantante condividere il palco con Stash dei The Kolors.

Nel buio del Forum spicca la luce di Elodie che con “Due” manda in visibilio il pubblico. 11 mila cuori cantano uno dei brani più belli dell’ultimo Festival diventato oramai un’evergreen. Le sorprese non finiscono: la cantante festeggia il primo David di Donatello cantando il brano vincitore “Proiettili” con Joan Thiele prima di infiammare il Forum con “La coda del diavolo” con Rkomi. La scaletta prosegue con “Mai più“, trascinante e accattivante futuro singolo, “Boy boy boy” fino a “Tribale” che fa letteralmente esplodere il palazzetto. Il pubblico è in delirio, ma le note di “Tribale” lasciano campo a “Festival” con l’arrivo di Paola & Chiara per il momento più pop di tutta la serata. Una performance che le tre artiste riproporranno in futuro visto il duetto nel disco “Per sempre” delle Sorelle Iezzi e l’accoglienza del pubblico.

Le ultime carezze della serata arrivano con “Apocalisse” e “Una come cento“, due perle contenute nell’ultimo disco che emozionano tutti compresa la stessa cantante che a fatica mantiene le lacrime. Il finale è da urlo: prima “Margarita” e poi “Bagno a mezzanotte” con il pubblico impazzito e travolto da coriandoli rosa.

Elodie lancia lo Show Tour 2023: 3 concerti nei palasport

Il trionfo di Elodie al Forum di Assago è oramai realtà. La cantante ha lasciato tutti senza parole dimostrando che di strada ne ha fatta da Amici ad oggi. Un percorso difficile, una ricerca della propria identità artistica e musicale che alla fine l’ha premiata. Lo show al Forum è la consacrazione del talento di un’artista, la perfetta incarnazione di cosa sia oggi fare musica e spettacolo. Con grinta, dolcezza e passione ha brillato come solo una vera popstar sa fare spaziando tra generi musicali regalando uno degli show più belli degli ultimi anni!

Ma il meglio deve ancora venire visto che, poche ore dopo il primo sold-out al Forum, ha annunciato le prime nuove date degli show del 2023 in programma:

18 novembre 2023 al Palapartenope di Napoli

21 novembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago a Milano

28 novembre 2023 al Palazzo dello Sport di Roma

La scaletta di Elodie al Forum di Milano

Purple in the sky

Danse la vie

Strobo

Guaranà

Nero bali

Ok. Respira

Andromeda

Vertigine con Elisa

Together con Elisa

American woman con BigMama (cover dei The Guess Who)

Pensare male con Stash

Due

Tutta colpa mia

Mal di testa

Parli parli

Dimmi di sbagliato che c’è

Proiettili con Joan Thiele

La coda del diavolo con Rkomi

Mai più

Boy boy boy

Tribale

Festival con Paola & Chiara

Sing it back (cover di Moloko)

Apocalisse

Una come cento

Margarita

Bagno a mezzanotte