Lo scorso 29 luglio, nel magico scenario della Clouds Arena di Paestum si è conclusa l’edizione 2022 del Coca-Cola Summer Festival. La terza e ultima tappa del tour estivo di tre imperdibili appuntamenti musicali aperti al pubblico, ha visto salire sul palco moltissime star della musica italiana e non solo. Dopo le prime due serate di Lignano Sabbiadoro e Rimini, le due conduttrici Rebecca Staffelli e Mariasole Pollio, hanno magistralmente condotto l’ultima tappa del tour davanti a una folla di 25mila persone.

Elodie, Noemi, Baby K, LDA e molti altri infiammano il Coca-Cola Summer Festival a Paestum

Il tour, in collaborazione con Radio 105, ha visto la partecipazione di molti big della musica italiana ed internazionale, che sul palco si sono alternati a nomi che nel mondo musicale si stanno facendo strada. Sul palco di Paestum a suon delle loro hit più famose si sono esibiti: Elodie, Noemi, Alvaro Soler, Baby K, The Kolors, Gemelli Diversi, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Vegas Jones, Sottotono, Nika Paris, Room 9, Follya, Hanssel Delgado, Berna, Tecla, Crytical, LDA, Tropico e Lil Jolie. La serata è stata trasmessa in diretta sulle frequenze di Radio 105, partner ufficiale dell’evento.

Coca-Cola Summer Festival e la sostenibilità

Il Coca-Cola Summer Festival è servito anche a sensibilizzare i consumatori sul tema riciclo. Al concerto era presente infatti una Recycling Machine, per smaltire correttamente i pack consumati all’evento, durante il quale sono state distribuite bottiglie Coca-Cola in 100% plastica riciclata, già presenti sul mercato da oltre un anno, e 100% riciclabili, come tutte le confezioni dell’azienda.

Coca-Cola Summer Festival, le esibizioni di: Elodie, Baby K e LDA

Sul palco dell’ultima tappa del Coca-Cola Summer Festival, il cantante LDA, che qualche giorno fa abbiamo intervistato al Giffoni Film Festival, per l’estate rilancia con la versione bachata, e in spagnolo, di “Quello che fa male” il singolo “Lo que más nos duele” (Video). BABY K canta una delle sue più celebri canzoni, ”Non mi basta più” (Video). Attesissima Elodie che delizia i 25mila presenti con le note di “Bagno a Mezzanotte” (Video), “Guaranà” (Video) e “Tribale” (Video).