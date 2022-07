Ospite del Giffoni Film Festival il cantante LDA, alias Luca D’Alessio. Dopo l’esperienza nella scuola più famosa della televisione italiana: Amici, programma ideato e condotto da Maria De Filippi, LDA con le sue canzoni ha letteralmente conquistato il panorama della musica italiana. Figlio d’arte: suo padre è, come tutti ben sappiamo, il grande Gigi D’Alessio, proprio qualche mese fa, padre e figlio hanno cantato insieme in diretta su Rai 1 durante lo spettacolo per i trent’anni di carriera della cantante napoletano.

Noi di SuperGuidaTv, in occasione proprio del Giffoni Film Festival, abbiamo intervistato LDA. Con lui abbiamo parlato delle voci che circolano sui social che lo vedrebbero come cantante in gara al prossimo Festival di Sanremo. Inoltre con LDA abbiamo anche parlato del fatto di essere sempre etichettati come figli di…, del legame con Maria De Filippi e dei suoi progetti futuri. Ecco l’intervista a LDA.

LDA, l’intervista esclusiva

Luca parlaci un po’ dei tuoi progetti prossimi, il tuo nome circola sui social per il Festival di Sanremo. Cosa c’è di vero in merito a questa notizia?

«Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno, non saprei come sia nata questa cosa, non c’è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante. Ora principalmente sto lavorando alle date del tour».

Progetti televisivi? Tu vieni dalla scuola di Amici.

«Al momento no, poi un giorno chi sa, penso mi divertirebbe come cosa».

Con Maria de Filippi vi sentite, ti consiglia?

«Maria è una donna tanto impegnata. C’è una stima reciproca incredibile. Colgo l’occasione per salutarla. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e per tutti i ragazzi della scuola di Amici. Maria è una donna incredibile».

Sei il figlio di Gigi D’Alessio, senti di aver un po’ tolto l’etichetta di “Figlio di”?

«Penso di si dai. Tutti quelli che adesso mi riconoscono per strada e magari mi chiedono una foto o mi fanno dei complimenti si dimenticano completamente che sono il figlio di… Ad oggi non è più un peso, prima lo era, oggi non più».

Intervista video a LDA (Luca D’Alessio)