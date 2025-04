“Mi Ami o Mi Odi” è la nuova provocazione musicale lanciata da Elodie. Dopo “Dimenticarsi alle 7”, il brano presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025, Elodea torna con un nuovo singolo tormentone che suona già d’estate.

Elodie, il nuovo singolo è Mi Ami Mi Odi

Elodie la si ama o si odia. La prima a saperlo è proprio lei che per il lancio del nuovo album ha deciso di puntare su un singolo dal titolo diretto: “Mi Ami Mi Odi“. Artista, performer, attrice e conduttrice, Elodie ha dimostrato in questi anni di essere avanti anni luce. La conferma arriva anche dal nuovo singolo “Mi Ami Mi Odi” pubblicato venerdì 4 aprile su tutte le piattaforme streaming e digitali accompagnato da un videoclip bollente e travolgente che ci mostra, ancora una volta, l’innato talento della cantante. Un brano accattivante che segue la scia di successi come “Black Nirvana” e “Feeling” con Tiziano Ferro presenti nella tracklist dell’omonimo album in uscita dal 2 maggio.

“Mi AMi Mi Odi” è un vero out out lanciato da Elodea che si toglie anche qualche sassolino dal tacco 12: “uomini parlano per me come se mi leggessero la mente. La mia vita non è una premiere di Broadway, titolo che infamano per due soldi“. Negli ultimi anni, infatti, la cantante è stata spesso criticata, più dagli uomini che dalle donne, per aver sfoggiato liberamente il suo corpo. Per alcuni una ostentazione forzata pensata per far parlare di sé e vendere, ma in realtà dietro c’è tutt’altro. Elodie è una donna libera e non l’hai mai nascosto, anzi ha rivendicato con orgoglio e fermezza “la gente ancora si indigna perché mi spoglio. E allora io mi spoglio di più. Per dire due cose. La prima: con il mio corpo faccio quello che voglio, e non lo sto sessualizzando anche se potrei“.

Mi Ami Mi Odi suona come un manifesto per la nuova era discografica di Elodie che si è affidata, nuovamente, all’orecchio di Dardust con cui prosegue questo viaggio musicale fatto di sonorità pop, elettroniche e orchestrali che conquistano sin dal primo ascolto e che suonano già d’estate. Un’estate che sarà nel segno di Elodie!

“Mi ami mi odi”, il testo del nuovo singolo di Elodie

Ti sento anche senza rumore

Bugie con un dolce sapore

In fondo a milioni di sere

Ti sento

Suonare e chiamare il mio nome

Su tasti di un campionatore

Ma forse non voglio sapere

Adesso

Se in giro parlarei di me

Poi di me

Per farti notare solamente

Uomini parlano per me

Come se

Mi leggessero la mente

Ma la mia vita non è

Una premiere di Broadway

Titoli che infamano per due soldi

Tu che riparo sei per me

Sotto la pioggia non mi dici niente

Non capisco se

Mi ami o mi odi

Mentre un’altra notte brilla

Sul mio body, body

Bevi, move your body

Mi ami o mi odi

Spengo queste voci mentre faccio

Voguing, voguing

Nei tuoi occhi fuochi

Vedo fuochi

Volavo via

Sopra un cavallo bianco

E tu, no, nella notte non c’eri più

Mia, solo mia

Non è importato tanto

Se poi a salvarmi non sarai tu

Mi ami o mi odi

Mentre un’altra notte brilla sul mio body, body

Nei tuoi occhi fuochi

Vedo fuochi

Con te sono in paradiso

Morendo però col sorriso

Le braccia e le gambe leggere

In sogno

Ragazze giocano con me

In un hotel

Tutto molto divertente

Ma la mia vita non è

Fatta per queata runway

Dici di me

che faccio solo danni

Tu che riparo sei per me

Se quando piove non ci sei

Poi non capisco se

Mi ami o mi odi

Mentre un’altra notte brilla

Sul mio body, body

Bevi, move your body

Mi ami o mi odi

Spengo queste voci mentre faccio

Voguing, voguing

Nei tuoi occhi fuochi

Vedo fuochi

Volavo via

Sopra un cavallo bianco

E tu, no, nella notte non c’eri più

Mia, solo mia

Non è importato tanto

Se poi a salvarmi non sarai tu

Mi ami o mi odi

Mentre un’altra notte brilla sul mio body, body

Nei tuoi occhi fuochi

Vedo fuochi

Mi ami o mi odi

Mentre un’altra notte brilla

Sul mio body, body

Bevi, move your body

Mi ami o mi odi

Spengo queste voci mentre faccio

Voguing, voguing

Nei tuoi occhi fuochi

Vedo fuochi

Volavo via

Sopra un cavallo bianco

E tu, no, nella notte non c’eri più

Mia, solo mia

Non è importato tanto

Se poi a salvarmi non sarai tu

Mi ami o mi odi

Mentre un’altra notte brilla sul mio body, body

Nei tuoi occhi fuochi

Vedo fuochi

Elodie live, The Stadium Show 2025: i concerti a San Siro di Milano e al Maradona di Napoli

Ma non finisce qui, visto che l’estate 2025 si preannuncia bollente per Elodie che sarà per la prima volta dal vivo negli stadi. Due concerti – evento per il The Stadium Show in programma l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e successivamente il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli.

La cantante ha anticipato che sarà uno show pazzesco suddiviso in 4 atti chiamati a raccontare e mostrare le sue personalità. Proprio come ha fatto per la realizzazione del nuovo album di inediti pubblicato con 4 cover differenti: Erotica, Galattica, Magnetica e Audace. Ma non finisce qui, visto che la cantante ha rivelato anche la presenza sul palco della celebre DJ Nina Kraviz.