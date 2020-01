Duro, durissimo sfogo di Elisabetta Gregoraci su Instagram contro Nicola Savino. Cosa è accaduto? A quanto pare le parole della showgirl sono scaturite dopo una clamorosa esclusione dalla co-conduzione de L’Altro Festival, ovvero lo show in onda su Rai Play dopo la messa in onda di Sanremo 2020 su Rai 1. Cosa è accaduto? Procediamo per gradi per capire bene la situazione.

Elisabetta Gregoraci a L’Altro Festival: l’annuncio e l’esclusione

A dare l’annuncio della presenza di Elisabetta Gregoraci a L’Altro Festival è stato Blogo. Secondo il noto sito l’accordo contrattuale avrebbe previsto la presenza della showgirl al fianco di Nicola Savino in diretta su Rai Play.

Il giorno seguente, durante la conferenza stampa di Sanremo 2020, però la Gregoraci non è stata annunciata.

Parlando de L’Altro Festival si è confermata, anzi ufficializzata, la conduzione di Nicola Savino e si sono poi aggiunti altri dettagli. E’ stato annunciato che: “il conduttore con musicisti, artisti, ed amici scioglierà la tensione. Lo studio sarà il centro di controllo, ma ci saranno molti collegamenti con l’esterno. Al fianco di Savino: Myss Keta e i Gemelli di Guidonia. Ci sarà anche Valerio Londini, il comico lanciato su Rai 2 da Battute.Oltre a loro la Resident Band I Vazzanicchi“.

I dubbi hanno così iniziato a serpeggiare. Come mai la Gregoraci non era stata nominata? In realtà però durante tutta la conferenza stampa è comunque stato detto che alcuni accordi erano ancora in essere e che non ne veniva fatta menzione proprio perché non erano ancora completamente conclusi. Così qualcuno ha pensato che quello con la Gregoraci non fosse ancora definitivo. A quanto pare, però, non era così.

Elisabetta Gregoraci Instagram: il duro sfogo

A spiegare cosa è successo e come mai non sarà a L’Altro Festival è stata la stessa Gregoraci su Instagram con un posto molto duro contro Nicola Savino. Secondo la showgirl sarebbe infatti sua la colpa.

“A malincuore, vi informo che ho appena saputo “a cose fatte”, che non farò parte del cast de “L’Altro festival” così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai. Il motivo? Ve lo spiego: il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra“.

Queste le parole di Elisabetta che si è detta basita e profondamente scossa per tutto questo.