Elisabetta Gregoraci è nella casa del Grande Fratello Vip, ma al di fuori l’ex manager ha rilasciato alcune dichiarazioni choc destinate a far discutere. Tutto è cominciato dalle confessioni della showgirl che, parlando del suo matrimonio con “Mr Billionaire” ha raccontato di essersi sentita troppo spesso sola e di aver fatto tantissimi sacrifici.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: le parole dell’ex manager

Elisabetta Gregoraci è sicuramente la concorrente vip più importante della quinta edizione del Grande Fratello Vip per via della sua storia e del suo passato sentimentale con Flavio Briatore. Proprio all’interno della casa la showgirl calabrese ha cominciato a raccontare la sua vita parlando anche dei 13 anni di matrimonio con l’imprenditore 70enne. Un matrimonio felice, ma che nascondeva parecchi scheletri nell’armadio come del resto succede in tutte le coppie. Le parole della Gregoraci non sono però piaciute né all’ex marito che ha replicato con durissime dichiarazioni, ma neppure all’ex manager Francesco Chiesa Soprani che dalle pagine del settimanale Nuovo ha rivelato retroscena davvero inediti.

Mai avrebbe dovuto partecipare al GF Vip: non è adatto a lei, che ha molti scheletri nell’armadio. In un reality come questo è naturale che prima o poi i segreti vengano svelati. E per una persona che sa di aver tenuto in passato comportamenti che io definisco poco etici non è certo il posto giusto

ha dichiarato l’ex manager che ha seguito la carriera artistica di Elisabetta Gregoraci dal 2005 al 2006.

Francesco Chiesa Soprani, ex manager Elisabetta Gregoraci: “mai stata innamorata di Briatore”

Non solo, l’uomo ha anche raccontato di essere stato lui a far conoscere Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore:

Ho fatto da Cupido tra lei e Briatore a Milano nel novembre 2006. Elisabetta, all’epoca, era fidanzata con Matto Cambi. Quando lei si è fidanzata con Flavio ha lasciato a me l’ingrato compito di comunicare a Matteo che si era legata a un altro uomo.

Ma non finisce qui, Francesco Chiesa Soprani parlando del matrimonio con Flavio Briatore ci è andato giù pesante dichiarando:

Elisabetta non sia mai stata innamorata di Flavio. Però gli rimase vicina quando lui finì in ospedale per un tumore. A quel punto la relazione è virata verso il matrimonio. Quando ha capito che con Flavio era una cosa seria, lei si è isolata da ogni legame con le persone che facevano parte del suo passato, me compreso, per evitare che le venissero chiesti favori o che qualcuno potesse ricordarle chi era”.

Sul finale l’ex manager ha anche predetto il futuro della sua “pupilla” all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 dicendo chiaramente che non solo non vincerà il reality show, ma che presto potrebbe volontariamente uscire per evitare tutto il clamore mediatico legato alla sua presenza nella casa.