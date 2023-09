Elisabetta Gregoraci è raggiante durante il suo arrivo al Lido di Venezia. La conduttrice di ‘Battiti Live’ è stata uno degli ospiti dell’80esima edizione della mostra. Con lei abbiamo parlato degli impegni attuali in tv, del successo della trasmissione dell’estate di Italia 1 e dei progetti futuri.

Intervista a Elisabetta Gregoraci al Salotto delle Celebrità di Venezia 80

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video intervistato in esclusiva Elisabetta Gregoraci al ‘Salotto delle Celebrità’, l’hospitality più originale e attesa del Festival del Cinema di Venezia 2023 che accoglie i vip.

“È sempre bello ritornare a Venezia, è sempre una grandissima emozione. Ricordo quando sono stata qui, quando abbiamo presentato i film che ho fatto con ‘L’aspromonte – La terra degli ultimi’, poi la storia sulla vita di ‘Mata hari’, quelli erano i miei primi anni a Venezia. Oggi vengo in una veste più tranquilla e serena ma è sempre bello, emozionante e magico“.

Sei reduce dal successo, anche in termini di ascolti, di Battiti Live. Come è andata?

”È stata un’esperienza che ci ha regalato tante emozioni. Abbiamo fatto record, è brutto parlare di numeri, ma è andata molto, molto bene e questa cosa ci rende molto felici e dà grandi soddisfazioni. È un lavoro di squadra, sono sette anni alla conduzione di questo programma che per me è una famiglia, lo dico sempre quando faccio le varie interviste. Sono molto felice di questo risultato per tutta la squadra“.

Hanno stupito tantissimo i tuoi look, dividendo anche il web. te lo aspettavi?

“Un pochino sì. Per fortuna sono molto seguita e spesso le cose che faccio sono riprese dal web. C’è a chi piaccio più romantica, come sono oggi in questa veste, e a chi più aggressiva. Dipende, a me piace cambiare e diversificarmi“.

C’è un programma che ti piacerebbe condurre?

“Assolutamente sì, ci stiamo lavorando. E poi ho anche questo sogno nel cassetto. Mi piace molto il contatto con la gente e il pubblico e mi piacerebbe un domani condurre un programma dove si parla di emozioni, di storie vere. Sarebbe bello. Più che un talk una sorta di ‘confidarsi con Elisabetta’, ‘Elisabetta racconta’. Un salotto con le amiche dove poter raccontare storie straordinarie”.