Elisa Maino e Mattia Stanga sono “I Creator” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Elisa e Mattia alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Intervista a Elisa Maino e Mattia Stanga, “I Creator” di Pechino Express

Elisa, Mattia, voi siete “I Creator” di Pechino Express. Che esperienza è stata per voi partecipare a questo programma?

Mattia Stanga: È stata sicuramente un’esperienza indimenticabile e molto formativa. Ci siamo divertiti tantissimo.

Elisa Maino: È stata un’opportunità che ci ha messo davvero alla prova. Ci ha fatto capire ancora meglio quali sono le cose importanti della vita e i nostri valori.

Mattia Stanga: È stato un viaggio incredibile. Impossibile da rifare… ma anche un viaggio molto interiore, che ci ha portato a confrontarci molto con noi stessi.

Qual è stata la cosa che vi è mancata di più della vostra quotidianità durante questa avventura?

Elisa Maino: A me è mancata soprattutto la mia casa, proprio la sensazione di casa. Durante il viaggio non hai mai un momento in cui ti siedi e ti senti davvero a casa tua.

Mattia Stanga: Un po’ come quando sei in vacanza e a un certo punto senti nostalgia di casa, solo che qui era tutto ancora più intenso. A me è mancata la possibilità di sentire i miei genitori quando volevo. Non poterli chiamare ogni giorno è stata la cosa più strana. Però, devo dire la verità, il telefono non ci è mancato davvero.

Mattia Stanga: Ce lo chiedono tutti, ma il telefono non ci è mancato.

Elisa Maino: A lui forse sì… proprio all’ultimo!

Immaginiamo che diventiate i prossimi conduttori di Pechino Express e dobbiate creare delle coppie per la gara: quali personaggi famosi vi piacerebbe vedere nel programma?

Mattia Stanga e Elisa Maino: Non ci avevo mai pensato… dovremmo fare i casting! Io farei una coppia con Amadeus e Carlo Conti. Sarebbe bellissimo vedere due grandi conduttori insieme. Allora io dico Fedez con Marco Masini. Oppure Emanuela Fanelli con Paola Cortellesi. Un’altra coppia che mi piacerebbe vedere sarebbe quella formata da Francesca Fagnani e Cristian De Sica.

Elisa Maino: Io vedrei Rosa Ricci.

Mattia Stanga: Io invece vorrei vedere insieme Christian De Sica e Massimo Boldi.

A chi consigliereste di partecipare a Pechino Express tra i vostri amici o familiari?

Mattia Stanga: Io lo consiglierei al mio migliore amico Nicola. Quando ha scoperto che sarei partito con Elisa si è arrabbiato tantissimo perché voleva esserci lui!

Elisa Maino: Io forse lo consiglierei a mio fratello. I miei genitori secondo me sopravviverebbero tranquillamente a un’esperienza del genere, mentre per mio fratello sarebbe una vera sfida.

Qual è stata la prima cosa che avete fatto appena tornati a casa?

Elisa Maino: Io mi sono fatta una bella dormita.

Mattia Stanga: Io invece doccia, bidet… tutte le cose basilari che lì ti mancano tantissimo!