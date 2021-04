Elisa Isoardi è la rivelazione di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021. Bella, tosta, volitiva, sicura di se e impassibile di fronte alle situazioni del reality che l’hanno portata ad avere screzi, con Brando Giorgi, fin dal suo ingresso, e ora nuovo Leader della settimana. Dissapori anche con Valentina Persia, palesemente diversissime fra loro e anche con Gilles Rocca con cui si è scontrato anche a Ballando con le Stelle. Ma chi è realmente Elisa Isoardi?

Isola dei famosi 2021: Elisa Isoardi è la naufraga più ammirata all’estero

Elisa Isoardi la possiamo paragonare ad Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5. Entrambe 40 enni bellissime e dal fisico mozzafiato, hanno una voglia di rivalsa e di riscatto che le ha portate a volare dall’altra parte del mondo la prima, e a rinchiudersi in una casa la seconda.

Entrambe con una separazione importante alle spalle, che le ha forse svuotate dentro, hanno dovuto riprendere la loro vita in mano. Tuttavia, sono donne guerriere che prendono la vita a morsi e non si sono lasciate schiacciare dalla situazione.

Il periodo che ha vissuto Elisa Isoardi dopo la separazione da Matteo Salvini, Leader politico della Lega ed ex Ministro degli Interni, non è stato facile né felice e ha quindi cercato di reagire buttandosi tutto alle spalle, affrontando nuove esperienze, come quella dell’Isola. Esperienza estrema che l’ha portata dall’altra parte del mondo, in Honduras.

Ma chi è Elisa Isoardi? Come è approdata in tv? Elisa nonostante si definisca una ragazza di montagna con il tacco 12 ha cominciato giovanissima a muovere i suoi passi nel mondo della tv, partendo dal concorso di Miss Italia, dove vince il concorso di Miss Cinema. Ma del Cinema ha fatto ben poco passando subito alla televisione dove conduce “Italia che vai”, “Unomattina”, “Linea verde” fino a “La prova del cuoco”, dove ha raccolto per due volte il testimone da Antonella Clerici. La prima volta perché la Clerici era incinta la seconda perché la conduttrice ha lasciato il suo programma storico.

Elisa, una naufraga esemplare

La Isoardi è stata notata anche all’estero, e ha parlato di lei anche il tabloid inglese “The Sun”, che seguendo Paul Gascoigne – altro naufrago dell’Isola – non ha potuto non notare a bellezza di Elisa e del suo fisico sinuoso. Del resto quasi un metro e ottanta di donna, non passa inosservata.

Lo scorso 5 aprile è stata eliminata al televoto lampo con Andrea Cerioli, ma ha accettato di rimanere in un’altra isola, Playa Esperanza che la Isoardi ha ribattezzato l’isola del riscatto.

Qui ha vissuto la sua esperienza con le altre eliminate del reality, Vera Gemma e Miryea Stabile che hanno anche loro accettato di rimanere. Ma ieri sera, nella puntata del 12 aprile, le tre amazzoni così come le ha ribattezzate Lady Totti, sono tornate in gioco, palesando la loro presenza agli altri naufraghi che le pensavano già a Casa in Italia.

La sorpresa del fratello nella puntata dell’Isola del 12 aprile

Ieri sera, abbiamo visto anche un altro aspetto di questa donna: la sua fragilità. La grintosa e guerriera Isoardi si è sciolta di fronte alla lettera e il suono della voce di suo fratello Domenico, con cui non ha un rapporto semplice. Da bambini sono stati separati, in quanto in seguito alla separazione dei genitori, lei è rimasta con la mamma e Domenico con il papà.

Da adulti si sono riavvicinati, ma sempre con molta fatica. Lui vive nelle montagne sperdute come un eremita senza gas e senza tv, ma ha trovato lo stesso la voglia di fare arrivare a sua sorella poche righe. Inutile dire che Elisa si è molto commossa.

Vi proponiamo il Video Mediaset di quel momento: