“Elisa – Buon Natale anche a te”, un evento di grande musica questa sera, 24 dicembre, durante la Vigilia di Natale con la cantante Elisa, in onda su Canale 5. La regia dello show musicale è affidata a Luigi Antonini e la produzione del programma a FriendsTV. Vediamo ora insieme quali saranno gli ospiti di questa sera durante il concerto di Elisa su Canale 5 con la scaletta e gli ospiti.

“Elisa – Buon Natale anche a te”, stasera su Canale 5: scaletta e cast del concerto

Stasera, domenica 24 dicembre, in esclusiva e in prime-time su Canale 5, andrà in onda “Elisa – Buon Natale anche a te”, uno show-evento all’insegna della grande musica con protagonista la cantante Elisa. Una serata speciale quella che avremo modo di vedere questa sera su Canale 5, con momenti inediti e di grandi emozioni con i suoi grandi successi musicali e tanti brani della tradizione natalizia. Il concerto andrà in onda anche su Mediaset Infinity.

Cast e ospiti di “Elisa – Buon Natale anche a te”

Uno show-evento all’insegna della grande musica in cui la cantautrice si esibirà nella prestigiosa cornice del Mediolanum Forum di Assago. Con lei sul palco tanti straordinari ospiti: Luciano Ligabue, Gianni Morandi, Giorgio Panariello, Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo Zanotti, Lorenzo Pasini e Simone Pagani, Rkomi, Pio e Amedeo, Tommaso Paradiso. Ornella Vanoni, Carmen Consoli, Eleonora Abbagnato, Drusilla Foer, Giovanni Storti. Contributi speciali di Andrea Bocelli e Tiziano Ferro.

L’iniziativa sposata dal concerto della Vigilia di Natale

Da sempre molto attenta all’ambiente, la cantante Elisa, nel corso della serata evento in onda questa sera su Canale 5, sosterrà insieme a Legambiente l’importante iniziativa “Music for the Planet” per piantare nuovi alberi, rigenerare i territori e contrastare la crisi climatica nell’ambito del progetto europeo Life Terra. Una serata quindi all’insegna della grande musica e dell’impegno per la salvaguardia del nostro Pianeta.