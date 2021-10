Eleonora Pedron a Verissimo ha parlato della morte della sorella e del padre e della sua vita segnata da questi due enormi lutti. La Pedron ha presentato il libro scritto per dar forza a sua madre, ma anche a tutte quelle persone che hanno vissuto il suo stesso dolore e che lo stanno vivendo in questo periodo. Visto il racconto, così forte, Silvia Toffanin, durante tutta l’intervista, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Eleonora Pedron a Verissimo: due lutti molto dolorosi

In primis è entrato in studio Claudio Baglioni, successivamente è stata la volta di Michelle Hunziker che si è commossa per le parole della madre, poi quella di Eleonora Pedron. L’intervista dell’ex Miss a Verissimo ha commosso tutti e fatto piangere a lungo anche la conduttrice, Silvia Toffanin. Come mai? Il racconto della vita della Pedron è iniziato dai lutti che l’hanno segnata. In primis la morte della sorella, poi quella del padre.

Eleonora Pedron ha parlati di quanto ha scritto nel libro intitolato “L’ho fatto per te“. Il racconto riguardante la morte della sorella è stato un pugno nello stomaco. La ragazza, che all’epoca aveva quindi anni, mentre la Pedron solo otto, rimase vittima di un incidente stradale: uno scontro tra l’utilitaria di famiglia e un camion, proprio mentre si trovava in auto con la madre. La Pedron ha ricordato la drammatica telefonata ricevuta dal padre, una notte, mentre i medici gli annunciavano che la figlia maggiore non ce l’aveva fatta.

Successivamente Eleonora ha perso suo padre Adriano. A causa del provino per diventare Velina di Striscia la Notizia, un provino a cui doveva presentarsi da sola prendendo il treno, Eleonora Pedron perse suo padre. Stavano tornando a casa dopo una giornata entusiasmante, Eleonora si stava riposando sul sedile abbassato per colpa del mal di testa, quando accadde l’imprevedibile. Un nuovo incidente stradale si stava portando via un’altra parte importantissima della sua vita, della sua famiglia.

I racconti della Pedron sono arrivati come un pugno nello stomaco sia al pubblico in studio che a quello a casa, ma soprattutto a Silvia Toffanin che non ha smesso mai di piangere riuscendo a volte a trattenersi, mentre altre volte no.

