La sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha diviso il pubblico. Elenoire Ferruzzi è entrata nella casa conquistando in poco tempo il pubblico del reality. Con il tempo però il pubblico non gli ha perdonato alcuni atteggiamenti ritenuti eccessivi e così Elenoire ha dovuto abbandonare il programma. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Elenoire Ferruzzi con cui abbiamo ripercorso la sua esperienza nella casa. L’ex gieffina non si pente di nulla anche se a posteriori ammette di essere rimasta delusa per il comportamento di Daniele Dal Moro. In questi giorni il ragazzo si è avvicinato molto a Oriana Marzoli. Elenoire però dubita del suo reale interesse nei confronti della ragazza e lancia una pesante bordata. Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip dopo essere stata mandata al televoto per le frasi pronunciate nei confronti di Nikita Pelizon. Elenoire non si è pentita ma anzi ha ammesso di essere stata la prima ad aver smascherato la concorrente: “Lei è brava a far passare di sé qualcosa che non corrisponde alla realtà. Non è quello che le persone pensano che lei sia”. Elenoire Ferruzzi ha poi parlato anche del suo rapporto con Luca Salatino: “Io ho esternato quello che provavo per lui. Ho sofferto molto per quella situazione come poi sono stata male anche per Daniele. A differenza di Luca però Daniele non si merita il mio bene perché è stato molto falso”. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi non esclude di partecipare anche all’Isola dei Famosi. E sul suo futuro televisivo confida: “Mi piacerebbe condurre un talk tutto mio”.

Elenoire Ferruzzi, l’intervista

Elenoire, un bilancio sulla tua esperienza al Grande Fratello Vip. E’ andata come te l’aspettavi?

Di solito le cose non vanno mai come ci si aspetta. E’ andata bene però perché comunque sono riuscita a creare dei rapporti all’interno della casa.

C’è qualcosa che tornando indietro non rifaresti?

Sono stata me stessa dall’inizio alla fine e pertanto non mi pento di nulla.

Quando sei uscita dalla Casa, ti sono arrivate minacce e insulti da parte degli haters. Hai avuto paura?

Non ho paura delle persone che si nascondono dietro una tastiera. Mia mamma non essendo strutturata per sopportare una simile pressione è stata male e questo mi è dispiaciuto molto. Io sono abituata alle critiche e ormai non mi fanno né caldo né freddo.

In questi giorni si è parlato molto di questo avvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Cosa ne pensi?

Oriana sta facendo il suo gioco. Daniele è stata la terza scelta. Lei aveva da subito scelto Antonino rifiutando Daniele. Appena è entrata si notava che a Daniele piaceva Oriana ma lei si era indirizzata verso altro. Successivamente Oriana è passata a punzecchiare Luca Onestini ma anche con lui non è andata bene e così ha puntato Daniele. Nonostante le sue parole da grande uomo, Daniele ci è cascato in pieno. Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore. Gioca con i sentimenti delle persone. Io mi sono avvicinata a Daniele perché lui era bisognoso dell’affetto che non aveva ricevuto. Ho colto la sua sofferenza e ho asciugato le sue lacrime senza ricevere nulla in cambio. Lui parla solo di se stesso e piange a comando davanti le telecamere. Le sue azioni sono sempre ben calcolate. Gli ho voluto molto bene ma lui si è avvicinato a me quando ha capito che ero bisognosa di affetto e poi ha fatto lo stesso con Wilma. A lui non interessa nessuno e non vuole bene a nessuno se non a se stesso.

Insomma ti ha deluso molto…

Assolutamente. Ha avuto un atteggiamento orrendo. Con Oriana si sta comportando in questo modo solo per avere le clip in puntata.

Wilma Goich ha detto delle maldicenze su Nikita Pelizon e sul web in molti hanno contestato il fatto che finora non siano stati presi dei provvedimenti nei suoi confronti. Nel tuo caso sei stata mandata al televoto e poi sei uscita dalla casa. Due pesi e due misure?

Io non sono pazza. Io ho smascherato subito Nikita mentre gli altri ci hanno impiegato quattro mesi. Io ho pagato quando ho detto certe cose mentre nel caso di altri non è successo lo stesso. Non ho idea del motivo per cui ci sia questa discriminazione.

Cosa non ha capito ancora il pubblico di Nikita?

Lei è brava a far passare di sé qualcosa che non corrisponde alla realtà. Non è quello che le persone pensano che lei sia.

E sul suo rapporto con Luca Onestini?

Luca è stato chiaro sin dall’inizio. Lei lo voleva a tutti i costi e si era fissata con lui. Onestini non l’ha mai ricambiata. E’ inutile che lei dice di essere stata illusa.

A proposito del video in cui si diceva che tu avessi sputato al passaggio di Nikita, quando sei uscita Antonino ha dichiarato che il filmato sarebbe stato manomesso dalla produzione per incastrarti. La pensi come lui?

La produzione mi vuole molto bene e escludo che sia avvenuta questa manipolazione. Lo sputo c’è stato ed è andata come si è visto nel filmato. Antonino mi vuole molto bene. Lo adoro ed è una persona che vorrò vedere anche al di fuori.

Sei stata molto criticata anche per l’atteggiamento avuto nei confronti di Luca Salatino. Pensi di aver esagerato?

Quando si vuole bene a qualcuno non si è mai esagerati. A Luca voglio bene perché è una persona speciale. E’ un ragazzo di una grande bontà e semplicità. In quel momento ero arrabbiata e ho avuto quella reazione.

In rete era circolato anche un video in cui tu spiegavi divertita agli altri che su questa dinamica ci avrebbero fatto minimo tre puntate. Ci hai giocato un po’ su o l’interesse era reale?

L’interesse era reale. Delle clip non mi è mai importato nulla. Io ho esternato quello che provavo per lui. Ho sofferto molto per quella situazione come poi sono stata male anche per Daniele. A differenza di Luca però Daniele non si merita il mio bene perché è stato molto falso.

Sulla storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria cosa ne pensi?

Antonella per me è un’amica e le voglio bene. Anche con Edoardo ho costruito un bel rapporto dentro la casa. Ho visto la loro storia nascere e li ho sempre trovati molto teneri. Sono sicura che si vogliono bene.

Secondo te Edoardo è attratto da Alberto?

Probabilmente sì. Non lo escludo.

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip chi ti sta stupendo in positivo?

Luca Onestini mi piace molto perché è l’unico che dice le cose come stanno. Ha detto che Nikita è una vipera travestita da hippie e ha ragione in pieno. Anche Oriana mi ha stupito in positivo.

Chi invece ti sta deludendo?

Wilma Goich. Ha degli atteggiamenti a volte fuori luogo. Le sue reazioni sono spropositate.

Parteciperesti mai all’Isola dei Famosi?

Parteciperei volentieri anche se l’Isola è molto tosta. Mi spaventa molto la fame. Magari non andrei come concorrente ma solo per fare un cameo.

Al Grande Fratello Vip ti abbiamo vista alla ricerca dell’amore. Come tronista a Uomini e Donne ti ci vedresti?

Mi piacerebbe. Non lo escluderei. In futuro vorrei condurre un programma tutto mio, un talk in cui si ride ma si riflette anche.