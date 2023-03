Il corpo delle donne in tv è, da sempre, soggetto a critiche e valutazioni. Negli ultimi anni, però, sembrava essere cambiata la direzione e invece, anche ad una ballerina professionista che con il proprio corpo ci lavora capita di ricevere commenti negativi. Stiamo parlando di Elena D’Amario che ina recente intervista a Grazia ha rivelato cosa le scrivono sotto i suoi post.

Elena D’Amario: “Sui social mi scrivono che schifo, hai troppi muscoli. Sei troppo magra”

Elena D’Amario, 32 anni, ballerina professionista e da poco anche attrice grazie alla partecipazione nell’ultima stagione di Che Dio Ci Aiuti trasmessa su Rai 1, intervistata dal settimanale Grazia, ha dichiarato di ricevere numerosi giudizi relativi al suo aspetto fisico. Per quante persone la amino e l’apprezzino c’è sempre qualcuno che spara cattiverie.

Le parole di Elena D’Amario sul bodyshaming

La ballerina di Amici, si dice dispiaciuta per questo fenomeno denominato bodyshaming. Preoccupata non tanto per se stessa, perchè serena e consapevole del suo corpo, ma perchè questo genere di commenti possono portare a reazioni ben peggiori se a leggerli sono soprattutto ragazzini e ragazzine fragili.

“Sembra un’ovvietà, ma amare il proprio corpo significa anche accoglierne limiti e tempi. Capirlo è una conquista. A volte sui social mi scrivono: “Che schifo, hai troppi muscoli” oppure: “Sei troppo magra”. Non fa piacere. Ora però sono in armonia con il corpo anche da questo punto di vista” – ha dichiarato Elena D’Amario a Grazia.

Elena D’Amario: partita da Amici ha conquistato l’America

Durante l’intervista, Elena D’Amario ha ripercorso la sua strada nel mondo della danza dai primi momenti all’infortunio al ginocchio che le ha permesso di crescere e arrivare ad avere nuove consapevolezze.

“La danza è arrivata quasi per caso. Ed è arrivata tardi, rispetto ai tempi canonici di chi si approccia a questa disciplina. Lo ricordo benissimo. Era un pomeriggio d’inverno, di quelli intrisi di malinconia. Avevo 12 anni. Poi, è stato tutto naturale, anche partecipare alla nona edizione di Amici, nel 2009 o entrare a far parte della Parsons Dance Company di New York. Ad un certo punto ho lavorato per nove mesi con un dolore pesantissimo al ginocchio. Non ho detto nulla a nessuno e ho continuato a ballare. Tanto ce la faccio, mi dicevo ma mi sono spaccata il ginocchio. In quel momento ho sentito il mio corpo fermarsi. Quell’infortunio l’ho superato con un’operazione negli Stati Uniti, ma quello è stato un punto di svolta. Recuperando, ho acquisito una consapevolezza nuova: io non sono una supereroina”. Ha affermato la ballerina.