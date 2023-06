Elemental, il nuovo lungometraggio sbarcato in tutte le sale italiane, sarà presto anche su Disney+. Di cosa parla il film? Chi fa parte del cast? Ecco tutte le news su una pellicola incentrata completamente su di un viaggio dentro Element City, una cittadina popolata da esseri appartenenti ai 4 elementi essenziali: fuoco, acqua, terra e aria, dove gli opposti si attraggono.

Elemental: trama e cast del lungometraggio

Di cosa parla Elemental? Quale è la trama? Chi vuole vedere il lungometraggio deve prepararsi ad un viaggio all’interno di Element City in compagnia di Ember e Wade, i due protagonisti. Essi sono doppiati, in Italia, da due voci d’eccezione ovvero quella di Valentina Romani e Stefano De Martino.

Quale è la trama? Ebbene Ember e Wade, nonostante le profonde differenze che dovrebbero portarli a stare lontano l’uno dall’altra, si conoscono e scoprono di avere, alla fine, anche se nessuno lo direbbe, molte cose in comune. In una storia sia romantica che davvero avventurosa e molto colorata, all’interno di Element City, i due protagonisti infrangono una importante regola della città in cui vivono finendo per mescolarsi tra loro.

La fumantina e tenace Ember, che ha qualche problema a gestire la rabbia, pronta a ereditare Il Focolare, il popolare negozio di famiglia dove tutto è a tema fuoco, incontra e si scontra con Wade, un giovane ispettore che potrebbe far chiudere l’attività. Questo romantico ragazzo d’acqua la porta a fare nuove importanti scoperte e le dona una diversa prospettiva di vita.

Il lungometraggio ideato da Disney e Pixar tratta vari temi molto importanti. Con estrema semplicità e chiarezza affronta, ad esempio, il tema riguardante l’accettazione e l’inclusione sociale, ma anche quello dell’integrazione tra comunità di culture diverse e dei migranti di seconda generazione. Si parla oltretutto di rispetto per i genitori e il loro sacrificio, ma anche di trovare la propria identità e libertà e costruirsi il proprio futuro da soli.

Importante anche il tema dei migranti ambientali visto che i genitori di Ember sono stati costretti a fuggire dalla loro terra di origine a causa di una calamità naturale.

Oltre a Valentina Romani e Stefano De Martino chi è nel cast? Quali altri doppiatori vi sono? Ebbene nell’elenco compaiono:

Cinder. Hal Yamanouchi nei panni di Bernie, il padre di Ember

Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica di Moto Gp che interpreta “Pecco”

Serra Yilmaz nei panni della mamma di Ember

Tutte le news sulla colonna sonora del film

Chi ha curato, infine, la colonna sonora di Elemental per Disney? In primis Thomas Newman che ricordiamo anche per: Wall E, Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory.

In Italia a cantare l’adattamento del brano principale di Elemental è invece Mr. Rain.