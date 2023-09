Inizia una nuova stagione di Forum e confermatissimo in studio è Edoardo Donnamaria. L’ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha ripreso il suo posto in trasmissione ed è stato accolto calorosamente dalla conduttrice Barbara Palombelli. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Prima puntata di Forum: c’è Edoardo Donnamaria

Oggi, lunedì 11 settembre 2023 alle ore 11, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Forum. In studio non solo Barbara Palombelli ma anche Edoardo Donnamaria che si è presentato in un completo elegante color azzurro chiaro. La conduttrice ha spiegato ai presenti la scelta di confermare l’ex concorrente del Gf nella trasmissione: “È tornato il figliol prodigo, è tornato Edoardo… Menomale, altrimenti il numero delle femmine sarebbe stato troppo alto“.

La Palombelli ha usato quindi l’ironia per ‘reintegrare’ l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi in Mediaset. Il giovane infatti era stato espulso dalla casa più spiata d’Italia ad un passo dalla finale. Sul suo profilo instagram, Donnamaria ha postato diverse storie dove è presente in studio accanto all’amico Paolo Ciavarro.

I social subito si sono scatenati nel condividere il pensiero di Edoardo Donnamaria, apprezzato soprattutto per la sua dialettica, e per la sua bellezza.

Per la nuova edizione di Forum sono stati confermati anche i giudici (Francesco Foti, Melita Cavallo, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli). Accanto alla Palombelli vi è la giornalista Giulia Lea Giorgi e la presenza dei ragazzi di Forum: Camilla Ghini, Sofia Odiscalchi, Ladislao Liverani, Roberta Fontana e Giulia Campesi.

A Forum arriva l’intelligenza artificiale

La grande novità della 39esima edizione di Forum è stata l’introduzione dell’intelligenza artificiale che è stata interpellata per chiedere informazioni in tempo reale su dati e sentenze analoghe in altri Paesi. Una sperimentazione, la prima in un programma televisivo, che potrà avere seguito anche in altre trasmissioni. Altra novità è la presenza dell’avvocato del minore, per tutelare chi non è ancora maggiorenne.