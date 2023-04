Il Grande Fratello Vip 7 è terminato da due giorni e pare che i vincitori siano i Donnalisi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due fidanzati non sono arrivati in finale ma hanno dominato l’edizione, dentro e fuori dalle mura di Cinecittà. Sono sulla bocca di tutti per vari motivi, oggi tocca all’uscita del brano dedicato da Donnamaria, in arte Drojette, alla schermitrice salernitana. Di seguito, maggiori dettagli su Il Cielo Stanotte, questo è il titolo scelto per il brano.

Edoardo Donnamaria: Il Cielo Stanotte è tutta per Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria ha pubblicato questa notte una canzone d’amore per la fidanzata Antonella Fiordelisi conosciuta all’interno della casa del Gf Vip 7. La canzone, Il Cielo Stanotte, è balzata immediatamente al primo posto su iTunes e ha ricevuto degli stream su Spotify per nulla bassi.

Il Cielo Stanotte fotografa in pieno ciò che sono stati sin dai primi giorni di Ottobre e li trasporta verso un futuro da costruire giorno per giorno, sicuramente più sereno. Ecco, una parte del testo:

Anche se voglio sentirti addosso

Penso che stare un po’ più leggeri

Sia la cosa più bella che posso

Farti avverare i tuoi desideri

Ho dedicato tempo a tutto quello che credevo mancasse

Ma poi ho pensato che

Tu non vuoi in regalo le cose che non posso darti

Perché noi non siamo così…

Che ti basta una macchina, il pieno,

Una foto e che sto più vicino a te

Ce ne andiamo da qui

Tu mi prendi la mano e dici

Il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere

E non sai dove andiamo ma non è l’importante

Se ci sei tu qui con me che mi sai stringere

La coppia dei Donnalisi ha appassionato il pubblico del reality show di Canale 5 per tutti questi mesi e al di fuori delle dinamiche, si mostra sui social quanto basta per far capire la veridicità del proprio rapporto.

Le presentazioni ufficiali delle famiglie Donnamaria – Fiordelisi sono avvenute, i rispettivi gruppi di amici sono stati conosciuti, la convivenza tra Milano e Roma procede per il meglio e nonostante ciò arrivano critiche da chi non ancora è riuscito a voltare pagina e dagli haters dei fandom avversari che forse, vorrebbero gli stessi contenuti amorosi e invece, no.

Edoardo Donnamaria: Drojette è precedente al Gf Vip 7

L’alter-ego musicale di Edoardo Donnamaria, Drojette, esiste da prima del Gf Vip 7. La passione per la musica, evidente già dall’essere un ottimo speaker radiofonico per Radio Zeta, arriva dalla famiglia tant’è che anche il papà di Donnamaria scrive canzoni e ha pubblicato due album “Angoli della Mente” e “Tu chiamale se vuoi citazioni”.

Drojette conta all’attivo altri quattro brani: “Soldati senza Armi” (2021), “17” (2022), “Che Palle” (2022) e “Sottone” (2022) prodotti, sempre, in coppia con Swann. Ogni brano ha qualcosa di particolare e che resta nella mente, ovviamente Il Cielo Stanotte avrà una rilevanza maggiore data la dedica e l’ampio pubblico raggiunto con la partecipazione al Gf Vip 7. Intanto, però, è da quando è in casa che i fan e le fan musicali del Drojette aumentano. Chissà dove potrebbero portarlo.

L’appuntamento è per domani pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, su Radio Zeta per il primo passaggio radiofonico con sorpresa de Il Cielo Stanotte di Drojette.