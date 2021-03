Come sempre in tv c’è una vasta scelta di programmi. Rai e Mediaset, sotto questo punto di vista sono molto equi. Non è facile, però, destreggiarsi in un panorama assai vasto di fiction, film e programmi di attualità. Su Italia Uno, ad esempio, questa sera a partire dalle 21:30, è da non perdere un film molto celebre con Tom Cruise ed Emily Blunt. Stiamo parlando di Edge of Tomorrow – Senza un domani. Film di fantascienza diretto da Doug Liman, e prodotto in America nel 2014, è arrivato nei cinema italiani nel maggio di sette anni fa, ricevendo un buon consenso da parte del pubblico e un plauso più che positivo da parte della critica. Tom Cruise, in forma smagliante, in Edge of Tomorrow si trova a combattere una razza aliena che ha colonizzato la Terra.

La trama Edge of Tomorrow, di cosa parla il film

In un futuro a noi lontano, gli essere umani sono stati invasi da un esercito di extraterrestri chiamati “Mimics”. Hanno delle capacità fuori dal comune tanto che per l’esercito britannico è impossibile prevenire le loro mosse. Il maggiore William Cage (Tom Cruise) arriva sulle coste della Francia nella speranza di evitare un confronto diretto con gli alieni, resta però coinvolto lo stesso in uno scontro a fuoco.

Muore sotto i colpi del nemico ma, subito dopo, si risveglia nel momento esatto in cui è arrivato alla base militare. Capisce di essere finito in un loop temporale che lo costringe a vivere sempre lo stesso momento. Con l’aiuto di Rita Vrataski (Emily Blunt), il maggiore intuisce che il nemico ha la capacità di controllare il tempo e i due pensano di sfruttare questo impedimento per vincere la guerra.

Edge of Tomorrow, curiosità e recensione della pellicola: Un film da 178 milioni di dollari

Azione, colpi di scena e roboanti effetti speciali sono il piatto forte di Edge of Tomorrow. Un film che non è di certo esente da difetti, ma che regala una visione diversa nell’eterna lotta tra l’uomo, il tempo e forze a noi sconosciute. Tom Cruise, come al solito, si cala alla perfezione nel ruolo di un militare in cerca di riscatto e di uno scopo nella vita. Emily Blunt, invece, conosciuta per il ruolo in Il Diavolo Veste Prada, qui si reinventa in una donna forte, disposta a tutto pur di vincere una battaglia (quasi) impossibile.

Edge of Tomorrow è l’adattamento cinematografico del romanzo “All You Need is Kill”, pubblicato nell’aprile del 2010. Ed è stato acquistato dalla Warner Bros. per un valore di tre milioni di dollari. All’inizio, la parte che è stata affidata a Tom Cruise è stata proposta a Brad Pitt, ma la scelta poi è caduta sull’ex marito di Nicole Kidman.

È costato ben 178 milioni di dollari, ma nonostante la buona accoglienza non si è mai concretizzata l’ipotesi di un sequel. Girato tra Francia e Inghilterra, il film si sarebbe dovuto intitolare Live. Die. Repeat. La tagline è stata usata poi come materiale promozionale.