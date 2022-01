Prende il via la nuova stagione del programma di Licia Colò, “Eden” che torna in onda sabato 8 gennaio 2022 su La7. La conduttrice, che condivide con i telespettatori la sua filosofia “green“ torna alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta.

“Eden” torna in onda da Sabato 8 gennaio 2022 su La7 con al timone Licia Colò

In scaletta spettacolari reportage sulle bellezze architettoniche e paesaggistiche del pianeta con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo. Difatti il programma oltre a lasciarci a bocca aperta per i paesaggi mozzafiato, intende anche farci riflettere su come conservare al meglio questi posti meravigliosi, impreziositi da una natura straordinaria.

Eden infatti è un programma a vocazione ambientalista: si occupa di cambiamenti climatici, dell’inquinamento provocato molto spesso dall’uomo e della carenza d’acqua, tema piuttosto importante dal momento che il global warming, ovvero il fenomeno di surriscaldamento globale o riscaldamento climatico – prodotto principalmente dalle attività umane – è ormai una triste realtà che non deve assolutamente essere trascurata o presa con leggerezza.

Licia Colò da sempre interessata all’ambiente e ai viaggi

Licia Colò è la divulgatrice del verde, delle bellezze naturali, del mondo ecosostenibile. In una recente intervista al Corriere ha fatto sapere che:

«Eden, sarà un modo di guardare il mondo al di là delle frontiere, delle barriere geografiche, degli stati. Il pianeta va visto come un unicum, sia perché lo è, sia perché va vissuto come un’unica entità, un solo organismo. Noi possiamo unire luoghi distanti come il Madagascar e il Veneto grazie al nesso dell’acqua: in Madagascar ce ne è poca, la conseguenza è la mancanza di igiene, da lì arrivano le malattie. In Veneto invece ce ne è tanta, ma è avvelenata dai Pfas (sostanze che creano problemi a livello endocrinologico), e si torna alle malattie. Sono due lati della stessa medaglia. Questo è solo un esempio, ma ce ne sono tanti».

Appuntamento quindi con Eden – un pianeta da salvare, sabato 8 gennaio 2022 in prima serata su La7 con Licia Colò.