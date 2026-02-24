Dopo il successo riscosso sui social e in giro per Roma, Eddie Brock approda all’Ariston per cantare: “Avvoltoi“. Quel è il testo e il significato del brano che il giovane artista porta in gara a Sanremo 2026? Ecco le parole della canzone scelte appositamente per la prestigiosa kermesse canora condotta da Carlo Conti ed in onda su Rai 1.

Il testo del brano di Eddie Brock in gara a Sanremo 2026

Ecco le parole di “Avvoltoi“:

“Ci ho provato lo sai

Ma non riesco a non pensare a un noi

Tanto so già che cosa dirai

Rovineremmo tutto

La nostra amicizia

Vale più di così

E fingendo

Che nessuno dei due lo sapesse

A far finta che non ci sia niente

Mi mordo la lingua fino a sanguinare

Ripetendoti che

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Perché è più facile per te farti spogliare

Che spogliarti il cuore

Le parole si annodano in gola

E ti asciugo il mascara che cola

Per quell’uomo che non vale niente

E ci caschi ancora e ancora

Sei tu

Che non impari mai

E ci vai a letto

E poi torni da me a piangere sul petto

Bella come sei

Non potrai fidarti mai

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Perché è più facile per te farti spogliare

Spogliare

Spogliare

È inutile che perdi il tempo

Consumandoti quegli occhi

Così belli

Piangendo per quel bastardo

Dicono sempre di esser degli eroi

Ma ti girano intorno come avvoltoi

Na na na na na na

Na na na na na na

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Per la paura che ti fa sempre scappare

Da tutto questo amore”

Il significato di Avvoltoi, il brano cantato da Eddie Brock

Quale è il significato del brano che Eddie Brock canta a Sanremo 2026? Cosa vuole comunicare l’artista con “Avvoltoi“? Ebbene al centro di tutto vi è l’amore non dichiarato per qualcuno che si ostina a scegliere la persona sbagliata. Il testo inizia con un tentativo fallito di dichiararsi non per la mancanza di coraggio nel farlo, ma per la consapevolezza di ricevere un sonoro due di picche.

La protagonista della canzone è una giovane donna che sceglie sempre gli amori sbagliati, ovvero gli avvoltoi, mentre il protagonista del brano, che ormai vive nella friendzone, sogna di trasformare il loro rapporto in qualcosa di diverso.

Chi è Eddie Brock?

Chi è davvero Eddie Brock? All’anagrafe l’artista è registrato come Edoardo Iaschi. Nato nel 1997, il cantatore romano ha conosciuto la fama grazie ai social. Prima di intraprendere la carriera musicale Edoardo ha studiato al liceo classico e per anni ha svolto diversi lavori tra cui: il rider, l’operatore di call center, il gestore di B&B e chi più ne ha più ne metta. Da questo bagaglio di esperienze nascono le sue canzoni.

Come tutti sanno la sua consacrazione è giunta con l’album Amarsi è la rivoluzione, ma soprattutto con il brano intitolato Non è mica te che è diventato un caso mediatico su TikTok, entrando stabilmente nella Viral Top 50 Italia di Spotify.

Il duetto sul palco dell’Ariston

Nella serata dei duetti e delle cover Eddie Brock approderà sul palco dell’Ariston insieme ad un veterano, ovvero a Fabrizio Moro per cantare: Portami via.