Antonella Clerici torna con la nuova stagione di È sempre mezzogiorno 2025 – 2026. Scopriamo insieme le anticipazioni e la data di partenza su Rai1.

E’ sempre mezzogiorno 2025 – 2026, quando inizia su Rai1?

Dopo il grandissimo successo della passata stagione, la più vista di sempre in termini di share con una media del 17,6% e 1,7 milioni di spettatori, al via la nuova stagione di “È sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici su Rai1. Il cooking show, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me, torna da lunedì 8 settembre 2025 ogni giorno dalle ore 11.55 su Rai 1. Anche quest’anno Antonella Clerici, uno dei volti più amati del piccolo schermo, torna ad accogliere il pubblico nella sua cucina green ricostruita all’interno dello studio Rai di via Mecenate: un mondo fiabesco immerso simbolicamente nel bosco della Val Borbera.

Com sempre sorprese, ricette, consigli e scherzi saranno come sempre gli ingredienti principali del programma di Raiuno, anche se Antonella ha comunicato diverse sorprese e novità che riguarda il cast di chef e personaggi che animeranno la casa nel bosco.

E’ sempre mezzogiorno 2025 – 2026, tutte le novità

Antonella Clerici nella nuova edizione di “E’ sempre Mezzogiorno 2025 2026” sarà ancora una volta affiancata da un cast allegro e variegato. Nella casa nel bosco, infatti, ritroveremo il professor Daniele Persegani, la nutrizionista Evelina Flachi “la curatrice del nostro benessere”, il factotum Alfio Bottaro e Fulvio Marino, maestro panificatore, che ogni giorno sfornerà gustosi pani, dolci, pizze e focacce.

Tra le novità di questa stagione c’è l’arrivo di Carlotta Mantovan con la sua rubrica sulle novità più “sfiziose” del mondo del food. Non mancheranno poi le finestre sulle bellezze della penisola. A cominciare da quella con Federico Quaranta che racconterà gli angoli più suggestivi d’Italia, mentre i produttori mostreranno le eccellenze gastronomiche del made in Italy. E ancora: il farmer della trasmissione guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta dei prodotti agricoli, Andrea Amadei, sommelier e gastronomo. Infine la rubrica di Angela Frenda, che ogni mercoledì porterà sul piccolo schermo le storie legate alla tradizione culinaria e alla cultura gastronomica italiana.

Dove vedere E’ sempre mezzogiorno 2025 – 2026 in tv e streaming su Raiplay

L’appuntamento con E’ sempre Mezzogiorno 2025 2026 è da lunedì 8 settembre 2025 dalle ore 11.55 su Raiuno. Ricordiamo che il programma di cucina, condotto da Antonella Clerici, è disponibile anche in modalità streaming e on demand sulla piattaforma di Raiplay.