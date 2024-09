Tutto pronto per una nuova puntata di E’ sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità presentato da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Ecco in anteprima gli ospiti, le anticipazioni dei temi al centro della puntata di stasera, martedì 24 settembre 2024.

Martedì 24 settembre 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice torna anche stasera d occuparsi dei temi più caldi della settimana con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata di stasera lo scontro politico creatosi tra Governo ed opposizione dopo la violenta alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ad un anno dall’inondazione di maggio 2023. E’ scontro tra Governo e Regione, tra maggioranza e opposizione sull’utilizzo dei fondi e sui risarcimenti effettivamente stanziati per famiglie e imprese.

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: torna anche Mauro Corona

Nella puntata di stasera, martedì 24 settembre 2024, di “E’ sempre Cartabianca” di Bianca Berlinguer si parla anche di lavoro. Il Governo di Giorgia Meloni rivendica i dati record sull’occupazione, ma nel nostro paese il tema lavoro è davvero complesso. Il lavoro povero rappresenta la stragrande maggioranza nel nostro paese con dati davvero allarmanti tra i giovani. Basti pensare che il 43% degli under 35 guadagna meno di mille euro al mese.

Infine spazio ad un approfondimento dedicato ad alcuni punti del nuovo disegno di legge sulla sicurezza: a che punto è l’emergenza casa nel nostro Paese? Che effetti avrà la stretta sulla cannabis light? A discuterne in studio e in collegamento tantissimi ospiti tra cui: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Ad inizio puntata come sempre spazio al dialogo a distanza tra la padrona di casa Bianchina con Mauro Corona per commentare le notizie più calde della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.