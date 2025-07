Tutto pronto per una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna in prima serata su Rete 4. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 1 luglio 2025.

Stasera, martedì 1 luglio 2025 dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Retequattro. Come ogni settimana la giornalista e conduttrice torna in studio per discutere e raccontare i temi più caldi ed importanti degli ultimi giorni. Al centro della puntata di stasera ancora la guerra in corso tra Israele e Iran. Dopo la tregua durata all’incirca 12 giorni, Donald Trump preme per un accordo a Gaza entro una settimana. Il Presidente degli Stati Uniti d’America continua a sostenere Benjamin Netanyahu definendolo un “eroe di guerra” e bollando come “folle” il processo per corruzione a suo carico.

Intanto la riunione di gabinetto in Israele però è terminata senza alcuna decisione e i raid non si fermano: l’ultimo bilancio è di 85 morti in ventiquattr’ore.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: c’è anche Mauro Corona

Non solo, nella puntata di stasera di martedì 1 luglio 2025 di “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer è pronta a discutere con tutti i suoi ospiti non solo del conflitto fra Iran e Israele, ma anche di temi di strettissima attualità. Spazio anche al divario economico presente in Italia in un momento come quello dell’estate che evidenza ancora di più questi squilibri!

A discuterne in studio tra gli ospiti Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Come sempre in apertura il confronto a distanza tra la padrona di casa Bianca Berlinguer e Mauro Corona pronti a chiacchierare sui temi più caldi della settimana.

