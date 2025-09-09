È sempre Cartabianca 2025 2026, il programma Videonews di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna in prima serata su Retequattro. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 9 settembre 2025.

Stasera, martedì 9 settembre 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Rete 4. Anche stasera, la giornalista e conduttrice, torna ad occuparsi dei temi più caldi ed importanti degli ultimi giorni.

Al centro della puntata di stasera l’attentato a Gerusalemme che rende ancora più complessa la situazione in Medio Oriente. Intanto Donald Trump ha rivolto un ultimatum ad Hamas, invitando il gruppo a sottoscrivere la nuova proposta di accordo per porre fine alla guerra a Gaza. Intanto in Italia è in corso una divisione in ambito politico e non tra chi sostiene la Global Sumud Flotilla, l’operazione che punta a rompere il blocco navale nella Striscia e portare aiuti alla popolazione palestinese, e chi no.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: il ritorno di Mauro Corona

Non solo, nella puntata di stasera, martedì 9 settembre 2025 di “E’ sempre Cartabianca“, Bianca Berlinguer si occupa anche della situazione economica del nostro Paese. A pochi giorni dalla fine delle vacanze estive sono milioni gli italiani chiamati a fare i conti con tasse, spese e prezzi alti. Uno scenario complesso e complicato da cui emergono disparità sociali sempre più estreme con tantissime famiglie, single e persone in povertà e difficoltà.

Una disparità sociale, in alcuni casi talmente estrema, da rendere sempre più tangibile la forbice tra ricchi e poveri è sempre più ampia. A discutere in studio e in collegamento dei temi al centro della prima puntata di stasera ritroviamo volti noti come Concita De Gregorio, ma anche nuovi ospiti. Tra gli ospiti di stasera ci sono: Adriano Panatta, ex campione del tennis italiano, e Oscar Farinetti. In apertura di puntata da segnalare il confronto a distanza tra “Bianchina” e Mauro Corona sui temi più cruciali della settimana.

L’appuntamento con la nuova edizione di E’ sempre Cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.