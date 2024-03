Torna l’appuntamento con “E’ sempre Cartabianca“, il programma condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del talk show politico e di attualità trasmesso nella puntata di stasera in tv, martedì 19 marzo 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 19 marzo 2024

Martedì 19 marzo 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer e trasmesso in diretta su Rete 4. La giornalista e conduttrice torna in diretta per raccontare e discutere i temi di strettissima attualità, ma anche di politica ed economia. Nella puntata di stasera ampio spazio è dedicato alla elezioni in Russia ponendo l’attenzione sulle alleanze e sulle divisioni politiche in vista delle prossime elezioni regionali nel nostro Paese.

Non solo, si torna a parlare anche di sette e ai santoni. I cosiddetti “professionisti dell’inganno” che facendo leva sulle debolezze e le paure di migliaia di persone, offrono soluzioni miracolose in cambio di denaro, riuscendo spesso a impossessarsi dell’intero patrimonio delle loro vittime.

È sempre Cartabianca, tutti gli ospiti di stasera: da Mauro Corona ad Andrea Scanzi

Nella puntata di stasera di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer di martedì 19 marzo 2024 si parla anche di alimentazione con il boom dei regimi alimentari alternativi che spopolano soprattutto sul web tra pillole e diete estreme che non si basano su alcun fondamento scientifico portando spesso le persone ad avere disturbi alimentari.

A discuterne in studio come sempre tanti ospiti e personaggi del mondo della politica e dell’informazioni. Tra gli ospiti: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio, ma anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. Ad inizio puntata immancabile il confronto a distanza tra padrona di casa Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più importanti della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.