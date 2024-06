Torna l’appuntamento con E’ sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Retequattro. Scopriamo in anteprima tutti gli ospiti e le anticipazioni dei temi al centro della puntata di stasera, martedì 25 giugno 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 25 giugno 2024

Martedì 25 giugno 2024 dalle ore 21.25 tutto pronto per il ritorno di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer e trasmesso in prima serata su Rete 4. La giornalista e conduttrice torna anche questa settimana a trattare e commentare i temi più caldi della settimana. In studio e in collegamento la presenza di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Nella puntata di stasera, Bianca Berlinguer torna ad occuparsi dell’attuale scontro politico in atto tra Governo ed opposizione dopo l’approvazione in via definitiva del Disegno di legge sull’autonomia differenziata. Il provvedimento, tanto desiderato dalla Lega di Matteo Salvini, divide tra polemiche la stessa maggioranza di Governo. Quali conseguenze vedremo sulla sanità, che già si trova in uno stato di emergenza?

È sempre Cartabianca, ospiti: torna anche Mauro Corona

Tra i temi al centro della lunga diretta di stasera di martedì 25 giugno 2024 anche la difficile partita delle nomine Europee che vede in campo anche la premier Giorgia Meloni. I riflettori sono tutti puntati sui nuovi equilibri, ma soprattutto che ripercussioni avranno le imminenti elezioni in Francia? Spazio come sempre alle inchieste dedicate al contrasto tra ricchi e poveri e il delicato tema delle case popolari.

Come sempre tanti i temi al centro della puntata di stasera che vedranno ospiti del mondo della politica, giornalismo e cultura chiamati a confrontarsi. In studio a commentare e discutere degli argomenti di puntata ci sono: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Imperdibile il “confronto a distanza” tra Mauro Corona e la padrona di casa “Bianchina” sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.