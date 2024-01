Torna l’appuntamento con “E’ sempre Cartabianca“, il talk show politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. Scopriamo le anticipazioni, i temi, gli argomenti e tutti gli ospiti dell’appuntamento di stasera, martedì 9 gennaio 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 9 gennaio 2024

Martedì 9 gennaio 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer nella prima serata di Rete 4. La giornalista e conduttrice torna ad occuparsi con un parterre di ospiti di primissimo livello di tutti i temi più caldi della settimana. Al centro della puntata di stasera la lunga conferenza stampa tenuta pochi giorni fa dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quasi quattro ore in cui la Meloni ha risposto alle domande dei giornalisti: dalle prossime Elezioni Europee alle vicende che coinvolgono alcuni deputati di Fratelli d’Italia tra cui Emanuele Pozzolo. Non solo, la Meloni in conferenza stampa ha parlato anche di economia e di tutte le novità previste nella manovra economica.

Immancabile il momento dedicato alla politica internazionale. Un’analisi attenta e precisa su quello che sta succedendo nel mondo; uno scenario di guerra che potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane. Quale sarà l’evoluzione dei conflitti in Ucraina e in Israele? In questi giorni il segretario di Stato americano Antony Blinken ha sottolineato l’importanza e l’impegno da parte degli Stati Uniti d’America “a raggiungere una pace e una sicurezza durature per israeliani e palestinesi attraverso la creazione di uno Stato palestinese indipendente”.

È sempre Cartabianca, tutti gli ospiti: torna Mauro Corona

Non solo, durante la puntata di martedì 9 gennaio 2024 di E’ sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer è pronta ad occuparsi anche di sanità con un focus dedicato al picco di casi di influenza, Covid-19 e virus respiratori che hanno portato milioni di italiani a prendere d’assalto i pronto soccorso dove si registra una carenza di personale medico e specializzato.

Tutti gli argomenti e i temi della puntata di stasera saranno affrontati e discussi con la partecipazione di tanti ospiti. In studio e in collegamento: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio. Non solo, anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. Come sempre in apertura di puntata il confronto a due tra Bianchina e Mauro Corona, protagonista del dibattito iniziale sui temi più discussi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.