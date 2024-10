Bianca Berlinguer torna in diretta con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità trasmesso in prima serata su Rete 4. Ecco in anteprima tutti gli ospiti, le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, martedì 8 ottobre 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 8 ottobre 2024

Stasera, martedì 8 ottobre 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova imperdibile puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice torna anche questa settimana a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Tema centrale della puntata di stasera, il grande raduno leghista a Pontida. Spazio alle parole dei sovranisti europei, tutti schierati con Matteo Salvini, e alcuni distinguo nel Centrodestra su cittadinanza e manovra economica. Tra i gli argomenti più caldi della serata ci sono le tasse e l’eventuale aumento del contributo economico di chi ha una situazione reddituale agiata.

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: torna anche Mauro Corona

Non solo, nella puntata di stasera di martedì 8 ottobre 2024, a “E’ sempre Cartabianca” si discute anche del Decreto Sicurezza. Sono tante, troppe, le polemiche intorno al Decreto Sicurezza oramai approdato in Senato. Tra le tante domande: introdurre nuovi reati, aggravanti e inasprimenti di pena ci farà sentire più sicuri?

Spazio poi alla situazione tra Israele e Palestina. E’ trascorso un anno dal terribile attacco di Hamas del 7 ottobre. Anche in Italia l’allerta è massima intorno agli obiettivi sensibili, mentre l’Iran ha chiuso lo spazio aereo e i militari israeliani pianificano una risposta all’attacco missilistico della scorsa settimana. A discuterne in studio e in collegamento tantissimi ospiti tra cui: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Come sempre ad inizio puntata il dialogo a distanza tra la padrona di casa Bianchina e Mauro Corona.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.