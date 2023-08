“È Sempre Carta Bianca”, è questo il titolo del nuovo programma tv che andrà in onda su Rete 4 e che vedrà alla conduzione la new entry del gruppo televisivo Mediaset Bianca Berlinguer. Ma andiamo a vedere quando inizierà la nuova avventura televisiva della conduttrice, ormai ex volto di Rai 3, con la data del debutto della prima puntata del nuovo programma tv.

È Sempre Carta Bianca con Bianca Berlinguer: quando in tv su Rete 4

Il debutto di “È Sempre Carta Bianca “, nuovo programma che andrà in onda su Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, avrà luogo con la prima puntata ai primi di settembre. Il talk show inizierà infatti martedì 5 settembre 2023 in prima serata su Rete 4. Ad anticipare il titolo del nuovo programma tv condotto dalla Berlinguer è stato il sito DavideMaggio.it.

Gli opinionisti di “È Sempre Carta Bianca”

Il talk show vedrà come protagonisti, in veste di opinionisti, volti noti del piccolo schermo e non solo. Non mancherà sicuramente Mauro Corona. Da diverse settimane sono in onda i promo che annunciano il nuovo talk show di Rete 4.

Il titolo del programma si rifà allo stesso gioco di parole del precedente programma condotto dalla Berlinguer “Carta Bianca”. A quanto pare è stata la stessa conduttrice a voler mantenere nel titolo il suo nome. Un modo che quasi certamente starebbe a significare il fatto che non sarà il passaggio al gruppo Mediaset a cambiare le sue idee o il modo di fare giornalismo in televisione. Insomma alla fine dei conti “È Sempre Carta Bianca”.

Berlinguer e le dimissioni dalla Rai

Lo scorso mese di luglio, la Berlinguer aveva annunciato le sue dimissioni dalla Rai. La giornalista in una lettera indirizzata ai vertici dell’azienda televisiva di Stato, aveva ringraziato la Rai per i ben trentaquattro anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento.