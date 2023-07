Bianca Berlinguer si dimette dalla Rai, la conduttrice di CartaBianca in onda su Rai 3 ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione dello storico programma. L’Ad Sergio aveva ammesso nelle scorse ore che: «CartaBianca non è presente nei prossimi palinsesti perché attendiamo la decisione di Bianca». Decisione arrivata in questi minuti con le dimissioni della giornalista.

Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai

La giornalista in una lettera indirizzata ai vertici dell’azienda televisiva di Stato, ha ringraziato la Rai per i ben trentaquattro anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. A Viale Mazzini, sede storica della Rai, sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto della giornalista. La Rai, a sua volta, ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale.

Dove andrà Bianca Berlinguer?

Per la Berlinguer si apre dunque un nuovo futuro professionale, voci di corridoio la vorrebbero alla guida di un programma targato Mediaset su Rete4. La trattativa, secondo indiscrezioni, sarebbe in corso ai livelli più alti e quindi con l’Ad Pier Silvio Berlusconi. Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, per la conduttrice si aprirebbero le porte dello studio di Stasera Italia, programma condotto dalla giornalista e collega Barbara Palombelli.

Sono ore bollenti per la televisione italiana, soprattutto in vista dei palinsesti tv. Domani a Cologno Monzese presentazione dei palinsesti Mediaset, mentre per la Rai bisognerà attendere il 7 luglio con appuntamento in programma a Napoli.

Chi viene e chi da Rai, Mediaset e La7

In questi giorni sono tanti gli addii che hanno interessato le aziende televisive italiane. Dalla coppia formata da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che dopo anni hanno lasciato la Rai per Warner Bros. Discovery, alla conduttrice Barbara D’Urso che non condurrà più Pomeriggio 5. Il contratto della Barbara nazionale è in scadenza a dicembre 2023, e visti gli ultimi risvolti, in molti pensano che difficilmente sarà rinnovato. A quanto pare, a sostituire la D’Urso nel pomeriggio di Canale 5 dovrebbe giungere la giornalista Myrta Merlino, che ha da poco lasciato La7 di Urbano Cairo. Altro volto noto al grande pubblico che ha lasciato la Rai e quello di Lucia Annunziata.

Altro volto che ha lasciato Mediaset è quello di Belen Rodriguez. Si fanno sempre più insistenti inoltre, le voci che vedrebbero lontana dal gruppo di Cologno Monzese anche Ilary Blasi. Quello di Berlinguer è solo l’ultimo in ordine cronologico di addii alla tv pubblica. Sicuramente non mancheranno altre sorprese nei prossimi giorni.