Al via la prima edizione di “E’ sempre Carta bianca“, il programma di attualità ed approfondimento che segna il passaggio di Bianca Berlinguer dalla Rai a Mediaset. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata del debutto di martedì 5 settembre 2023.

E’ sempre Carta bianca, ospiti e anticipazioni della prima puntata su Rete 4

Ci siamo, da martedì 5 settembre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con la prima puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il nuovo programma Videonews di Bianca Berlinguer trasmesso in prima serata su Rete4. Dopo 34 anni di servizio alla Rai, la giornalista dà una svolta alla sua carriera lasciando l’azienda di Viale Mazzini e accettando l’invito di Mediaset. Un passaggio oggetto di polemiche e indiscrezioni, ma l’arrivo della Berlinguer a Rete 4 dopo anni in Rai è l’inizio di un nuovo capitolo della vita della conduttrice e giornalista.

Per l’occasione il suo programma cult “Cartabianca” cambia leggermente nome e diventa “È sempre Cartabianca”. Prodotto vincente non cambia. Nel nuovo programma di Rete 4 la Berlinguer è pronta, ogni martedì in prima serata, a discutere dei grandi temi che animano il dibattito pubblico. Non solo, in studio personaggi e protagonisti di spicco della politica italiana, ma anche del mondo dell’economia, della cultura. Non mancheranno poi ospiti in studio: da giornalisti ad esperti con testimonianze e reportage. Accanto alla Berlinguer confermato anche Mauro Corona, l’alpinista e scrittore pronto a regalare simpatici siparietti e dibattiti con la padrona di casa sulle piccole e grandi storie del nostro tempo.

Bianca Berlinguer dalla Rai a Mediaset: il suo debutto su Rete 4

Martedì 5 settembre 2023 al via la prima edizione di “E’ sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer. A pochi giorni dal debutto la giornalista e conduttrice ha condiviso un post sui social rivelando in anteprima il “cuore pulsante” del nuovo programma. “Sarà sempre Cartabianca a raccontarvi l’Italia con le sue storie, la sua politica e l’economia, a farvi ascoltare le opinioni di tutti, anche le più critiche e controverse e a portarvi nei luoghi dove i fatti accadono” – ha detto la conduttrice confermando anche la presenza di Mauro Corona.

Non solo, nel primo promo trasmesso su Rete4 la Berlinguer aveva detto: “arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni“.

L’appuntamento con “E’ sempre Cartabianca” di Banca Berlinguer è da martedì 5 settembre in prima serata su Rete 4.