State lì ché si torna bambini. Il motivo? Da oggi, lunedì 4 novembre 2019, Italia 1 ripropone E’ quasi magia, Johnny. Parliamo dell’amato cartone animato datato fine anni ’80 e i cui episodi sono nuovamente previsti in programmazione da questa mattina.

E’ quasi magia, Johnny torna su Italia 1 in versione HD

E’ quasi magia, Johnny torna ufficialmente su Italia 1 e per il cartone animato c’è anche un’altra notizia. Da stamane gli episodi sono trasmessi per la prima volta in versione HD, al canale 506.

Dopo 18 anni di assenza dal piccolo schermo e dopo una prima messa in onda, che risale al 1989 e non senza censure, il popolare anime rifà capolino nel palinsesto mattutino della Rete e si può vedere anche in live streaming su Mediaset Play.

Protagonista delle varie puntate è Johnny, con i suoi super poteri anche cantati da Cristina D’Avena nella sigla del cartone. Sigla che, ad oggi, in qualche modo Mediaset rinnova anche ripubblicandola in un nuovo video “cult”.

Questi i titoli e la trama breve dei primi cinque episodi, in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019: 1) Una nuova città (col trasferimento di Johnny); 2) La ramanzina (la conoscenza con Sabrina); 3) In discoteca (l’incontro con Tinetta); 4) Un terribile equivoco (le prime incomprensioni tra i tre); 5) Il segreto (il pedinamento di Sabrina).

Il palinsesto mattutino di Italia 1 cambia ancora

Con il ritorno di E’ quasi magia, Johnny, il palinsesto mattutino di Italia 1 cambia ancora. Terminato l’appuntamento con Anna dai capelli rossi, infatti, è ora la riproposizione di uno dei cartoni animati più amati di sempre a farla da padrone.

Gli episodi dell’anime, da oggi disponibili anche in alta definizione, vanno in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 8.15, ricollocati a metà della striscia “Latte e cartoni” della rete ‘giovane’ di Mediaset.

Questa, dunque, la nuova ‘mappa’ con ciò che, da adesso in poi, va a riempire la prima mattina del canale: I Puffi (dalle 6.51 alle 7.20); Marco dagli Appennini delle Ande (fino alle 7.50); Rossana (fino alle 8.15); infine, E’ quasi magia, Johnny (fino alle 8.41).