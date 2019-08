Non c’è Italia 1 senza “Latte e cartoni”. Il canale “giovane” di Mediaset rispolvera alcuni dei cartoni animati più belli di sempre e prova, così, a dare una nuova svolta alla mattina della Rete, diretta da Laura Casarotto.

Italia 1 rispolvera i cartoni del cuore per la mattina: Rossana torna in onda e fa boom su Twitter

Ben 4 le riproposizioni previste da lunedì 26 agosto 2019 per la “nuova” mattina di Italia 1: I Puffi, C’era una volta Pollon, Rossana e Anna dai capelli rossi, veri e propri capisaldi per gli amanti dei cartoni animati, che sono stati bambini e adolescenti negli anni ’80, ’90 e 2000.

Si parte alle ore 7.29, dal lunedì al venerdì, finendo, si fa per dire, alle 9.14, in riferimento ai soli cartoni mattutini. I primi ad andare in onda sono I Puffi (fino alle 7.56), seguiti da: Pollon (che copre la programmazione sino alle 8.20), Rossana (trasmesso dalle 8.20 alle 8.45) e Anna dai capelli rossi (che chiude poco dopo le 9.00).

Almeno per oggi, però, il ritorno più atteso in tv è stato senza dubbio quello di Rossana. Oggi, infatti, più di 1.000 utenti si sono precipitati su Twitter per commentare il primissimo episodio della serie animata, dal titolo-emblema “Una ragazzina tutto pepe”.

Tra i commenti più simpatici? Francisca scrive: “Ragazzi non deludetemi. Domani mattina tutti sintonizzati 2 milioni di telespettatori per #Rossana la facciamo volareeeeeee“; Sana invece rilancia così: “Io che da domani mi sveglio alle 8:20 per #Rossana e se lo dico lo faccio perché ne vale la pena“.

La prossima settimana, però, il palinsesto cambia un pochino, di sicuro a livello di orari di messa in onda: I Puffi durano soltanto poco più di 5 minuti (dalle 7.25 alle 7.33); Pollon anticipa la chiusura alle 8.00; Rossana copre la fascia oraria dalle 8.00 alle 8.24; infine, Anna dai capelli rossi termina verso le 8.50.

Cristina D’Avena interroga i fan dei cartoni animati trasmessi da Italia 1: “Qual è il vostro preferito?” (video)

Del resto, già ieri, saputa la notizia, sul suo profilo Instagram Cristina D’Avena, la “regina” di tante sigle di cartoni animati, ha rilanciato un video interrogando i fan proprio a proposito del nuovo daytime mattutino di Italia 1:

“Ragazziii, – ha così scritto la cantante sui social – da domani su italia1 tornano i nostri cartoni del cuore… I puffi, Pollon, Rossana e Anna dai capelli rossi… ♥️♥️ Qual é il vostro preferito??”