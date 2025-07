Nel corso della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore la relazione tra Marcello e Adelaide continuerà a tenere banco. I due stanno per fare ritorno a Milano dopo aver vissuto la loro prima estate insieme, immersi nell’incanto della Costa Azzurra, segnando così la definitiva ufficializzazione del loro legame. Per la contessa, questo sarà un momento di grande gioia, poiché, dopo aver affrontato la dura prova della malattia, potrà finalmente riassaporare la felicità e il piacere di vivere accanto al suo amato compagno. Presto, per entrambi, arriverà il momento di progettare il futuro insieme, con il sogno del matrimonio che si fa sempre più vicino.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista esclusiva a Pietro Masotti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pietro Masotti. L’attore ci ha regalato qualche anticipazione su quello che vedremo nei prossimi episodi: “Ritroveremo un Marcello ricaricato dalla vacanza, ha ricaricato anche il suo amore con Adelaide, che sembrava essere stato messo un po’ in crisi alla fine della scorsa stagione, con tanti buoni propositi, con un suo desiderio grande da realizzare e vediamo se ci riuscirà”. Il desiderio più grande a cui si riferisce è il matrimonio che potrebbe però saltare. Nei nuovi episodi il ritorno di Rosa potrebbe turbare Barbieri: “Vediamo all’inizio Marcello molto convinto del suo amore per Adelaide e cercherà di ricostruire un po’ il rapporto d’amicizia con Rosa che è stato compromesso da un bacio”.

Pietro ha rivelato di avere un’affinità con il suo personaggio: “In realtà ogni tanto me lo chiedo. Qua sto reagendo come reagisce Marcello, se fossi Marcello in questa situazione cosa farei? In realtà secondo me ci completiamo, ci compensiamo, alle volte ci interscambiamo. Non lo so, è una domanda difficile a cui rispondere perché sono tanti anni e ci sono delle similitudini negli episodi della vita di Marcello rispetto a quello che accade a me nella mia vita. Sicuramente non parlo come parla lui, però sì, stiamo finendo per assomigliarci”.

Tanti i gruppi nati sui social che inneggiano alla coppia formata da Marcello e la Contessa Adelaide. In merito alla percezione che il pubblico ha sul suo personaggio, Pietro ha dichiarato: “Ovviamente ci sono fan e fan, ci sono i fandom, ci sono quelli affezionati più a una coppia rispetto a un’altra. Quindi è chiaro che quando poi la trama va in una direzione a sfavore di quella coppia lì, Marcello viene massacrato. Però tutto sommato anche il fatto che venga massacrato alle volte denota il fatto che riesce ancora a suscitare delle passioni, dei sentimenti nei confronti dello spettatore. Quindi questa è sicuramente una cosa positiva, significa che il personaggio è vivo ancora. Poi l’amore nei confronti della contessa è molto discusso perché c’è questa differenza d’età. Alcuni la vedono come comunque una cosa bella, innovativa, originale da raccontare in un prodotto come questo, altri invece come lo vedono un po’ come un rapporto strano, distorto, dove non c’è amore ma c’è solo riconoscenza”.

La nuova stagione è dedicata a Pietro Genuardi, l’attore che vestiva i panni di Armando Ferraris e che è venuto a mancare lo scorso marzo. Pietro Masotti lo ha ricordato ai nostri microfoni: “A me la cosa che ha colpito di più è stato come Pietro è riuscito a tenere fuori la malattia dal set. Lui aveva già questa diagnosi infausta e mentre lavorava continuava a scherzare, continuava a divertirsi, a fare questo lavoro divertendosi. E questa cosa mi ha colpito tantissimo. Ho detto, ammazza che forza che c’hai. Io non so se sarei riuscito a mantenere quello stato d’animo e quindi questo è il più grande insegnamento che mi porterò a casa da parte sua”. Ricominciare a lavorare sul set non è stato facile: “Beh sì, già l’anno scorso lavorare a casa Marcello era difficile. Quest’anno il primo giorno vedere ancora il suo camerino con il suo nome è stata dura. Però dopo un po’ ricominci e vieni riassorbito in questa macchina infernale e hai la sensazione che lui sia ancora presente, non se ne sia mai andato, ci sono ancora le sue foto al trucco e io lo sento sempre con me”.