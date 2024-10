Liam Payne, ex membro della band One Direction, è deceduto a 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La polizia locale ha riferito che il decesso è avvenuto mercoledì, in seguito a una chiamata al 911 per segnalare un uomo aggressivo, presumibilmente sotto l’influenza di droghe o alcol. Payne era stato visto recentemente al concerto del suo ex compagno di band Niall Horan. Era nato a Wolverhampton e noto per il suo contributo nella band.

Liam Payne è morto, era un ex dei One Direction

Liam Payne, diventato famoso come cantante e compositore per il gruppo britannico One Direction, una delle boy band di maggior successo di tutti i tempi, è morto mercoledì a 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La sua morte è stata confermata da Alberto Crescenti, direttore dei servizi di emergenza di Buenos Aires. Le circostanze della caduta non sono ancora chiare. One Direction ha raggiunto il successo nel 2011 con il singolo “What Makes You Beautiful”, consolidandosi come una delle band definitive degli anni 2010.

Liam Payne aveva iniziato la sua carriera musicale partecipando a The X Factor nel 2008 come solista. Dopo una seconda audizione nel 2010, è stato inserito nel gruppo One Direction insieme a Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles e Louis Tomlinson, grazie a Simon Cowell.

Con One Direction, ha raggiunto il successo internazionale, pubblicando cinque album di successo tra il 2011 e il 2015. Payne è stato uno dei principali cantanti della band e ha co-scritto diverse canzoni, tra cui “What a Feeling”. Dopo lo scioglimento della band, ha intrapreso una carriera solista.

Le cause della morte di Liam Payne

Le autorità locali sono intervenute dopo una chiamata che segnalava un uomo in stato di alterazione, probabilmente sotto l’effetto di droghe o alcol. Payne è stato trovato privo di vita nel cortile interno dell’albergo. Le circostanze esatte della sua caduta sono ancora oggetto di indagine, e non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Payne aveva condiviso pubblicamente le sue difficoltà con la dipendenza da alcol e le sue lotte con la salute mentale, questioni che si erano intensificate negli anni successivi allo scioglimento della band. La sua morte ha sconvolto milioni di fan in tutto il mondo, e molti colleghi e amici del settore musicale hanno espresso il loro dolore e cordoglio sui social.