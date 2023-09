Addio ad Albus Silente di Harry Potter, il personaggio interpretato dall’attore Michael Gambon scomparso all’età di 82 anni. Lutto nel mondo del cinema per la morte dell’attore irlandese conosciuto anche per il ruolo di Philip Marlow nella serie della BBC The Singing Detective.

Michael Gambon è morto: addio ad Albus Silente di Harry Potter

Il personaggio di Albus Silente l’ha reso famoso in tutto il mondo come il professore e il preside di Hogwarts, la scuola di magia frequentata da Harry Potter, il maghetto nato dalla geniale penna di J.K. Rowling. All’età di 82 anni ci ha lasciati l’attore Michael Gambon. Tutti lo ricordiamo per il ruolo di Albus Silente, il professore con tanto di lunga barba bianca e cappello diventato una vera e propria celebrità. La notizia della morte è arrivata dal suo addetto stampa con un comunicato diramato ai media.

“Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Amatissimo marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale” – si legge nel comunicato siglato da tutta la sua famiglia. L’attore è morto in seguito a delle complicazioni legate ad una polmonite.

#MichaelGambon ti ricorderò per sempre in una delle scene più epiche della storia del cinema.

Grazie di tutto

❤️🧙🏻‍♂️ pic.twitter.com/xzVAvPEvf3 — severusmagiustu🧙🏻‍♂️ (@severusmagiustu) September 28, 2023

Chi era Michael Gambon, l’attore di Albus Silente nella saga Harry Potter

La carriera di Michael Gambon non è legata solo al ruolo di Albus Silente nei film di Harry Potter. Sicuramente l’attore, grazie a quel magico ruolo, si è fatto conoscere ed apprezzare in tutto il mondo, ma l’attore irlandese era noto anche per il ruolo ruolo di Philip Marlow nella serie della BBC The Singing Detective. Una interpretazione importante che gli valse il British Academy Television Award per il miglior attore. Il ruolo di Albus Silente, Mago e Preside di Hogwarts di Harry Potter è stato però la consacrazione mondiale. La prima volta nel ruolo di Albus Silente è stata nel terzo film della saga “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban“. Successivamente è tornato ad interpretare il Preside di Hogwarts anche nei film “Harry Potter e l’Ordine della Fenice“, “Harry Potter e il Principe Mezzosangue” e “Harry Potter e i Doni della Morte Parti 1 e 2“.

Tantissimi i premi e i riconoscimenti vinti nella sua longeva e straordinaria carriera. Tra i riconoscimenti: 4 premi Bafta considerati gli Oscar britannici. Non solo, in passato è stato insignito anche dell’onorificenza di Ordine dell’Impero Britannico (Member of The British Order) nel 1980, e quindi del livello superiore di Commander of the British Order.