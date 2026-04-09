Due Spicci, la nuova serie tv la nuova serie di animazione creata, scritta e diretta da Zerocalcare, arriva il 27 maggio solo su Netflix. Prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing, in questo nuovo titolo ritorna Zero, l’Armadillo, la sua coscienza, con l’inconfondibile voce di Valerio Mastandrea, e altri dei personaggi storici dell’universo di Zerocalcare. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Due Spicci: cosa sappiamo finora della nuova serie tv di Zerocalcare

Con il rilascio del nuovo poster e la conferma della data d’uscita, abbiamo scoperto oggi che la nuova serie tv animata di Zerocalcare sarà disponibile nel catalogo Netflix dal 27 maggio. Dopo il successo di “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo”, il famoso fumettista torna a creare, scrivere e dirigere un nuovo prodotto seriale.

La trama segue Zero e Cinghiale che gestiscono un piccolo locale. Tra problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto, i due sono spesso sotto pressione. A rendere ancora più difficile la situazione, si aggiunge il ritorno di una figura dal passato di Zero e alcune responsabilità inattese, che fanno precipitare delle dinamiche già fragili. Tutti loro saranno quindi costretti, inevitabilmente, a confrontarsi con scelte difficili.

Tra personaggi già noti al pubblico come Zero e l’Armadillo, ma anche di nuovi, Due Spicci è già pronta a far incollare allo schermo i vecchi fan, legati precedentemente all’immaginario del noto fumettista romano, ma anche a conquistarne di nuovi.

In vista dell’uscita su Netflix, Due Spicci sarà presentata da Zerocalcare al Salone Internazionale del Libro di Torino il 16 maggio nel panel “Zerocalcare – Due spicci e non solo”. Durante quest’incontro, l’artista racconterà in anteprima la realizzazione di questo suo terzo progetto. Non mancheranno, inoltre, degli approfondimenti sul suo percorso di scoperta e crescita, sia personale che professionale, all’interno del mondo della serialità animata.