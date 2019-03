Dritto e Rovescio, stasera su Rete 4 la terza puntata del programma di Del Debbio: tra gli ospiti Luigi Di Maio; Giovanni Vernia novità del cast

Terza puntata di Dritto e Rovescio, stasera in prima serata su Rete 4. Mediaset manda in onda il nuovo appuntamento col programma di Del Debbio, dando spazio ad ospiti come Luigi Di Maio e a Giovanni Vernia, al debutto come novità del cast.

Di Maio è ospite nella versione-alternativa di Quinta Colonna per parlare di vari argomenti. Secondo le anticipazioni, infatti, tra i temi affrontati in puntata ci saranno anche il reddito di cittadinanza, il caso della nuova nave nel Mare Jonio, i rapporti con la Lega al governo, la Tav e le numerose opere-incompiute del Paese.

Prima volta del ministro “a cinque stelle”, quindi, nel nuovo talk show condotto dal giornalista. E prima volta anche per Giovanni Vernia che, da quest’oggi in prime time, debutta nel cast della trasmissione con una sorta di copertina – commento ironico tra attualità e politica.

Dritto e Rovescio, anticipazioni della puntata di giovedì 21 marzo 2019

In attesa di scoprire le qualità di Vernia, anche la nuova puntata di Dritto e Rovescio di giovedì 21 marzo 2019 mira a raccontare il Paese-realtà, non tanto coi sondaggi, ma grazie a nuovi reportage esclusivi che danno viva voce a chi abita lo Stivale.

Forse è questo il motivo per cui, anche questa sera, il conduttore Del Debbio proporrà ai telespettatori di Rete4 una nuova inchiesta sul campo. Stavolta le luci saranno infatti puntate su Pomigliano D’Arco, Napoli, tra precariato e stipendi davvero molto bassi.

Spazio, quindi, al dibattito sul tema della famiglia ieri e oggi, compreso il focus sulle famiglie-arcobaleno. Infine, le testimonianze del pubblico in studio, questa volta formato da imprenditori e lavoratori.

Dritto e Rovescio, ascolti in calo

Insomma, a giudicare dagli ospiti e dalle anticipazioni l’odierna puntata di Dritto e Rovescio sembrerebbe voler rimediare al calo di ascolti registrato dalla scorsa puntata, dopo un debutto positivo seguito da circa 1 milione di telespettatori medi ed il 5% di share.