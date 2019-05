Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio torna in prima serata su Retequattro. Si torna a discutere delle recenti Elezioni Europee e Amministrative 2019, ma anche del risultati del voto online sulla piattaforma Rousseau. Non mancheranno poi ospiti e personaggi di spicco della politica italiana. Ecco le anticipazioni e ospiti di stasera, giovedì 30 maggio 2019.

Dritto e Rovescio, ospiti giovedì 30 maggio

Giovedì 30 maggio alle ore 21.25 nuovo appuntamento di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4.

Ospite della puntata Matteo Salvini, pronto a rispondere alla domande di Paolo Del Debbio. Il vicepremier e ministro dell’Interno commenterà i risultati delle recenti Elezioni Europee e Amministrative parlando anche dei nuovi equilibri di governo. Non solo, spazio anche ad un argomento di grande dibattito: la Tav.

Durante la puntata si commenteranno anche i risultati del voto online sulla piattaforma Rousseau per confermare la fiducia al leader politico Luigi Di Maio. In particolare si discuterà con la senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia e l’europarlamentare Elisabetta Gualmini del PD dei risultati che hanno visto il Movimento 5 Stelle perdere consensi e territori.

Dritto e Rovescio su Rete 4: si parla delle Elezioni Europee 2019

Spazio poi ad un reportage curato da Paolo Del Debbio sul taglio delle famose pensioni d’oro. Sul tema si pronuncerà con una testimonianza esclusiva proprio uno dei pensionati d’oro e Claudio Borghi della Lega. Sempre in tema Elezioni 2019 e risultati di voto in studio ci saranno Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia e Pierfrancesco Majorino del PD per commentare i risultati che hanno visto trionfare quasi in tutta Italia la Lega. Cosa significa questo, che l’Italia rifiuta l’accoglienza?

Infine durante l’appuntamento non mancherà l’incursione ironica sull’attualità del comico e attore genovese Giovanni Vernia.