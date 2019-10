Torna l’appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento giornalistico e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda giovedì 3 ottobre 2019.

Giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio nella prima serata di Rete 4.

Una puntata che si preannuncia imperdibile, visto che Del Debbio incontrerà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per un’intervista esclusiva. Di Maio, infatti, discuterà e si confronterà con il giornalista e conduttore su alcuni dei temi più caldi dell’attuale situazione politica. A cominciare dai rapporti tra l’Italia e l’Unione Europea al problema dell’immigrazione e del ricollocamento dei migranti.

Non solo, il ministro degli Esteri in carica parlerà anche del reddito di cittadinanza, della volontà del Parlamento di procedere al taglio dei parlamenti fino alla proposta di Enrico Letta che ha ipotizzato la possibilità di voto a cominciare dall’età di 16 anni.

Temi importantissimi di cui si discute in Parlamento, ma anche in tutti i salotti politici televisivi e non.

Dritto e rovescio con Del Debbio: immigrazione ed economia

Dopo l’intervista a Luigi Di Maio, Paolo Del Debbio proseguirà la puntata occupandosi di altri temi attuali come la proposta del Movimento 5 Stelle di tassare il denaro contante; un suggerimento che sulla carta potrebbe andare a danneggiare principalmente quella parte più “age” del popolo italiano. Non solo, restando in ambito economico in studio si discuterà anche di evasione fiscale con Andrea Romano del Partito Democratico e Michela Brambilla di Forza Italia.

Dall’ambito economico all’allarme immigrazione. Non si fermano gli sbarchi di immigrati sulle coste italiane. In particolare si discuterà del caso di Ferrara balzato agli oneri della cronaca per via dell’acquisto da parte del sindaco di 385 crocifissi per le scuole poi rimossi da un professore. Integrazione vuol dire rinunciare alle proprie abitudini? Infine spazio al dibattito sul veganesimo con una serie di ospiti favorevoli e contrari.

