Dritto e Rovescio torna su Rete 4 con una nuova imperdibile puntata. Questa settimana Paolo Del Debbio è pronto ad intervistare per il momento “faccia a faccia” Matteo Renzi. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, giovedì 12 dicembre 2019 su Retequattro.

Dritto e Rovescio su Rete 4: ospite Matteo Renzi

Giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

Ospite di questa settimana è Matteo Renzi, protagonista dell’intervista “faccia a faccia”. Paolo Del Debbio si confronterà con il leader di Italia Viva parlando di tantissimi argomenti di strettissima attualità. A cominciare dalla manovra economica, la riforma sulla prescrizione fino al futuro in politica del Movimento Cinque Stelle. L’ex Premier del Partito Democratico discuterà anche di alcune recenti vicende come l’inchiesta Fondazione Open con villa Renzi.

Non solo Matteo Renzi al centro della puntata di giovedì 12 dicembre 2019, visto che Paolo Del Debbio in studio discuterà di importanti temi economici con Stefano Buffagni. Con il viceministro dello sviluppo economico e deputato M5s, il giornalista e conduttore commenterà l’arrivo di nuove accise sulla benzina e sul gasolio, ma anche sulla cosiddetta tassa della fortuna. Con l’arrivo del Natale cresce sempre di più il numero dei poveri: per questo motivo Del Debbio parlerà di questa realtà sociale con Stefano Bonaccini presidente della regione Emilia-Romagna, il giornalista Mario Giordano e Laura Ravetto di Forza Italia.

Dritto e Rovescio, ospiti di giovedì 12 dicembre

Durante la puntata, Paolo Del Debbio discuterà con i suoi ospiti anche di un tema molto importante come quello della legittima difesa. Si tratta di un argomento di strettissima attualità considerando i due recenti casi. Il primo è la vicenda di Stefano Natalini, il custode di Villa Gessa a Bazzano indagato per omicidio preterintenzionale. L’uomo ha sparato e ucciso un giovane ragazzo di 20 anni che cercava con altri complici di entrare nella sua abitazione. Il secondo caso, invece, è quello di Noventa Padovana dove è stata istituita una taglia per catturare un ladro che da circa 15 giorni spaventa i cittadini

In studio ospiti i deputati: Giovanni Donzelli di Fratelli di Italia, Gianfranco Librandi di Italia Viva e Alessandro Morelli della Lega. Infine a completare il parterre di ospiti della puntata anche: Alba Parietti, Antonio Caprarica, Jacopo Fo, Giuseppe Cruciani e Vauro Senesi.