“Dritto e Rovescio“ il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio torna con una nuova imperdibile puntata nella prima serata di Retequattro. Quali saranno gli ospiti e i temi al centro della puntata di questa sera, in onda giovedì 28 maggio 2020 in prima serata su Rete 4?

Dritto e Rovescio ospiti: intervista a Silvio Berlusconi

Giovedì 28 maggio 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Questa settimana il giornalista e conduttore incontra Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia è il protagonista dell’intervista in apertura di puntata: una lunga chiacchierata incentrata sui temi di strettissima attualità: dalla pandemia Coronavirus fino alle conseguenze che il virus ha avuto e continua ad avere in ambito economico, ma anche europeo.

Da circa tre mesi, infatti, il Covid-19 ha stravolto non solo le nostre vite, ma anche l’assetto economico del nostro Paese e di buona parte dell’Unione Europea. Una lunga intervista che vedrà il Cavaliere soffermarsi e discutere di politica ed economia con un occhio anche al tessuto sociale.

Dritto e Rovescio, la diretta di stasera su Rete 4

Non solo l’intervista di Silvio Berlusconi nella puntata di questa sera di Dritto e Rovescio. Tra gli ospiti anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che si soffermerà su alcuni temi di dibattito pubblico come quello della riapertura dei confini nazionali. Da mercoledì 3 giugno 2020, infatti, si riapriranno i confini in Italia e i cittadini potranno liberamente spostarsi da una Regione all’altra.

Non solo, spazio anche alle polemiche legate alla Movida post Covid-19 che ha visto riversarsi centinaia di giovani per le strade delle più importanti città italiane. Una realtà che ha generato tantissime critiche e polemiche con la proposta di assumere 60 mila assistenti civici chiamati al controllo.

Durante la puntata spazio anche ad un approfondimento di natura economica sull’attuale situazione del nostro Paese. La ripartenza delle attività e dell’economia ha registrato un aumento del prezzo di molti beni, in alcuni casi anche di primaria necessità, mentre sono ancora tantissimi gli italiani e gli imprenditori in attesa dei sussidi economici promessi dal Governo e non ancora elargiti. Infine si parlerà anche del “Recovery Fund”, il nuovo piano europeo di aiuti proposto dalla Commissione europea e della crisi del settore del turismo.