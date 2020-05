“Dritto e Rovescio“ di Paolo Del Debbio torna in prima serata su Retequattro. Tutto pronto per una nuova puntata del programma di approfondimento e di inchiesta tramesso il giovedì in prima serata. Quali saranno gli ospiti e i temi al centro della nuova puntata di questa sera, giovedì 14 maggio 2020?

Dritto e Rovescio ospiti stasera: intervista a Matteo Salvini

Giovedì 14 maggio 2020 alle ore 21.25 appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

La puntata si apre con l’intervista di Paola Del Debbio a Matteo Salvini. Il leader della Lega risponderà ad una serie di domande su temi di strettissima attualità: dall’emergenza sanitaria Coronavirus alla conseguente crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Dopo due mesi di lockdown per contrastare la diffusione del virus Covid-19, l’Italia è entrata nella cosiddetta Fase 2, ma tante sono le incertezze e le preoccupazioni.

Siamo di fronte ad una pandemia di portata mondiale che ha messo in ginocchio non solo l’Europa, ma anche l’America e il resto del mondo. Gli scenari sono preoccupanti non solo in Italia, ma anche in Europa. Non solo, Salvini discuterà anche dell’attesissimo Decreto Rilancio che il Governo di Giuseppe Conte ha emanato e annunciato con tanto di conferenza. Si tratta di un aiuto economico della portata di 55 miliardi per imprese e famiglie per contrastare la recessione economica che sta colpendo l’Italia. Infine spazio anche alla liberazione di Silvia Romano, la giovane ragazza rapita in Kenya rientrata da pochi giorni in Italia dopo il pagamento di un oneroso riscatto.

Dritto e Rovescio, la diretta di stasera su Rete 4

Non solo l’intervista di Matteo Salvini nella puntata di giovedì 14 maggio 2020 di Dritto e Rovescio. Durante la puntata, infatti, Paolo Del Debbio discuterà anche della sanatoria riguardante i migranti irregolari proposta dal ministro Teresa Bellanova. Spazio poi alla crisi economica che ha colpito le imprese e le famiglie italiane in seguito al Coronavirus.

A discuterne saranno proprio alcuni diretti interessati con testimonianze di commercianti ed imprenditori in grandissima difficoltà. Infine si parlerà anche delle stringenti regole che tutte le attività dovranno rispettare in caso di riapertura di negozi e attività commerciali.