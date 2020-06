Nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio“, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio nella prima serata di Rete 4. Curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti e i temi al centro della puntata di questa sera giovedì 4 giugno 2020?

Dritto e Rovescio ospiti: intervista a Giorgia Meloni

Giovedì 4 giugno 2020 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

La puntata si apre come di consueto con il momento intervista che vedrà questa settimana il giornalista e conduttore incontrare Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia risponderà ad una serie di domande su alcuni dei temi di attualità. A cominciare dall’emergenza sanitaria Coronavirus alla nuova Fase 3 annunciata da Giuseppe Conte.

In particolare la Meloni si soffermerà anche sulla crisi economica generata dai mesi di lockdown e quarantena forzata per contrastare il contagio del virus Covid-19 e non solo. Ampio spazio, infatti, alla manifestazione del 2 giugno, Festa della Repubblica, che ha visto il Centrodestra scendere in piazza contro il Governo Conte. Una manifestazione travolta dalle polemiche per il mancato rispetto del distanziamento sociale e delle regole imposte per evitare il ripresentarsi della pandemia.

Dritto e Rovescio, la diretta su Rete 4

Non solo l’intervista a Giorgia Meloni durante la puntata di martedì 4 giugno 2020 di Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio, infatti, dedicherà ampio spazio alla recessione economica scaturita dal lockdown per via del Coronavirus e quelle che sono le prospettive per i prossimi mesi.

Cresce il numero dei disoccupati, ma anche delle imprese a rischio fallimento, mentre in tantissimi settore è stato segnalato un aumento generalizzato dei prezzi dei beni di prima necessità. Una situazione davvero preoccupante visto che in Italia sono in crescita il numero dei cosiddetti “nuovi poveri“, quelle persone che pur essendo tornati a lavoro non riescono però a far fronte a tutte le spese per via dei mancati guadagni dei mesi di lockdown. Senza contare la crisi che ha investito anche il turismo per iva della restrizioni introdotte.