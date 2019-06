Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento giornalistico e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. Ecco le anticipazioni e tutti gli ospiti della puntata di giovedì 13 giugno 2019.

Giovedì 13 giugno alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4.

In apertura si discuterà di legittima difesa partendo proprio dalla storia del tabaccaio di Ivrea che, in seguito ad una rapina nella sua attività, ha sparato ed ucciso il ladro moldavo. Dall’autopsia effettuata sul cadavere della vittima si è appurato che lo sparo è arrivato dall’alto; questo significa che non c’è stata alcuna colluttazione tra i due. Matteo Salvini in merito alla vicenda si è schierato dalla parte del tabaccaio, ma viene automatico chiedersi difendersi è un atto sempre legittimo? E non solo, chi vive nel nostro Paese senza permesso di soggiorno ha la libertà di rubare?

A discuterne in studio diversi ospiti ed esponenti della politica italiana: il senatore Andrea Cangini di Forza Italia e i deputati Nicola Molteni della Lega ed Emanuele Fiano del PD.

Dritto e Rovescio su Rete 4: il tema del lavoro

Non solo, durante la puntata di giovedì 13 giugno si discuterà anche del tema del lavoro con la presenza di Claudio Durigon, sottosegretario della Lega, e Giorgio Cremaschi di Potere al popolo. In particolare si parlerà del recente caso che ha visto chiudere diversi negozi della catena Mercatone Uno; una chiusura che ha spinto molti lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli alla protesta. Anche Luigi di Maio, Ministro del Lavoro ha fatto sentire la sua voce.

Dal tema del lavoro al reddito di cittadinanza visto che questa sarà la prima estate da quando è entrato in vigore. A parlarne in studio ci sarà Irene Tinagli del Partito Democratico. Durante la puntata spazio anche al reportage girato a Lourdes, cittadina di culto diventata oramai un mercato di business. Per la prima volta a parlare di questa trasformazione è Monsignor Antoine Hèrouard, il delegato apostolico di Papa Francesco, che ha detto: “La pastorale deve essere al centro della preoccupazione, anche i negozi devono essere al servizio dei pellegrini e degli ammalati”. A parlarne in studio ci saranno ospiti Mario Adinolfi, Paolo Brosio, Pippo Franco e Don Patrizio.

Non mancherà, inoltre, l’incursione ironica sull’attualità del comico e attore genovese Giovanni Vernia.