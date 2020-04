Paolo Del Debbio torna con “Dritto e Rovescio“, il programma di approfondimento e di inchiesta nella prima serata di Rete 4. Una nuova imperdibile puntata che vedrà il giornalista occuparsi ancora una volta dell’emergenza sanitaria da Coronavirus con un parterre di ospiti. Ecco le anticipazioni e i temi della puntata di questa sera, giovedì 2 aprile 2020 su Retequattro.

Dritto e Rovescio stasera su Rete 4: Coronavirus

Giovedì 2 aprile 2020 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

Il programma di informazione torna ad occuparsi dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La diffusione del virus Covid-19 continua a preoccupare l’Italia e il resto del mondo. Al momento sono 934,258 i contagi a livello mondiale con un boom nelle ultime 24h negli Stati Uniti d’America che ha registrato +25,948 contagi. Il nostro Paese è ancora quello con il più alto numero di decessi: ben 13,155.

La diffusione del virus ha costretto il Governo Italiano ad imporre regole e divieti per cercare di arginare il contagio, ma a far preoccupare ora è lo scenario economico e sociale. A discutere dell’attuale situazione del nostro Paese in studio ci sarà Pier Luigi Bersani che commenterà la scelta del Governo circa i 400 milioni in buoni spesa da destintare alle famiglie in grandi difficoltà. Una misura giudicata insufficiente da alcuni sindaci che ipotizzano delle possibili rivolte da parte dei cittadini.

Dritto e Rovescio, ospiti di questa sera

A discutere degli scenari economici, politi e sociali del nostro Paese ai tempi del Coronavirus, Paolo Del Debbio si confronterà con diversi esponenti politici. A cominciare da Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, Massimiliano Romeo capogruppo della Lega al Senato e Vittorio Feltri, direttore di Libero.

Non solo, in studio a parlare della pandemia e su come la scienza e la medicina si stanno adoperando nella ricerca di una cura adatta a contrastare il contagio da Covid -19 ci sarà anche il professore Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano.