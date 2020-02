Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio torna in prima serata su Rete 4 con una nuova puntata incentrata sui temi di strettissima attualità: dall’epidemia di Coronavirus alla politica con l’intervista esclusiva di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata in onda questa sera, giovedì 27 febbraio 2020 su Retequattro.

Dritto e Rovescio stasera su Rete 4: ospite Giorgia Meloni

Giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

La puntata si apre con l’intervista esclusiva a Giorgia Meloni. Il leader di Fratelli d’Italia è pronta a confrontarsi con Paolo Del Debbio in un faccia a faccia sui temi di strettissima attualità: a cominciare dall’allarme Coronavirus fino alla conseguenze che questa malattia provocherà al nostro Paese sia dal punto di vista economico che sociale.

Ampio spazio della puntata sarà interamente dedicato all’emergenza sanitaria di Coronavirus, il virus cinese che da venerdì scorso si sta propagando nel nostro Paese creando non poche difficoltà e psicosi. Nel giro di pochissimi giorni è salito vertiginosamente il numero di contagi, circa 400 casi in tutta Italia e si sono registrate anche 12 vittime.

Due i focolai più consistenti verificatesi nelle Regioni Lombardia e Veneto con una psicosi generale che ha spinto i cittadini a saccheggiare i supermercati. Un clima di guerra con città, come Milano, che sembrano irreali. A discuterne in studio il professor Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, che si confronterà con Del Debbio e gli ospiti su quelli che sono i rischi epidemiologici del virus. Non solo, si cercherà di fare chiarezza sul virus in un momento di grande confusione che ha generato una vera e propria pandemia.

Dritto e Rovescio, ospiti di giovedì 27 febbraio 2020

Tra gli ospiti della punta di giovedì 27 febbraio 2020 chiamati a confrontarsi e dibattere sull’emergenza sanitaria da Coronavirus ci saranno: il senatore Gianmarco Centinaio della Lega, il deputato Luciano Nobili di Italia Viva, il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro. E ancora in studio anche il dottor Matteo Bassetti, infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova e la giornalista Claudia Fusani.

In particolare si cercherà di capire se il Governo abbiamo commesso o meno degli errori nella gestione della cosa, visto che l’Italia è diventato il terzo paese al mondo per numero di contagi e il primo in Europa. Un primato sicuramente negativo che nelle ultime ore si è aggravato visto che in alcuni paesi d’Europa i primi casi di Coronavirus sono tutti legati a viaggiatori-cittadini italiani.

Tra gli ospiti anche Vittorio Feltri, il direttore di “Libero Quotidiano”, con cui si discuterà di sicurezza sanitaria e immigrazione in un momento così critico per il nostro Paese.

Infine a completare il parterre di ospiti: l’eurodeputato Massimiliano Salini di Forza Italia, Paolo Brosio, Rosanna Lambertucci e i giornalisti Luigi Amicone, Giuseppe Cruciani e Sara Manfuso.