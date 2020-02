Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Retequattro. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata in onda questa sera, giovedì 20 febbraio 2020 su Retequattro.

Giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 21.25 torna “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Come sempre al centro del programma i temi di attualità e in particolare questa settimana spazio alla vicenda delle case popolari di Milano.

La puntata inizia con l’intervista esclusiva a Mariastella Gelmini, la capogruppo di Forza Italia alla Camera, che risponderà ad una serie di domande inerenti ad alcuni dei temi di strettissima attualità come la stabilità del Governo, la crisi di Air Italy fino all’emergenza sicurezza.

Il tema della sicurezza e dell’immigrazione saranno dibattuti a lungo durante la puntata considerando le ultime novità provenienti dal mondo della politica. E’ in atto, infatti, tra la maggioranza al Governo un’intesa mirata per quanto concerne gli accordi per la Libia e non solo; si discute anche sui permessi umanitari e sulle multe alle Ong con Matteo Salvini che ha definito coloro che vogliono cancellare i decreti sicurezza come dei nemici per l’Italia e gli italiani.

A discutere di questi temi cruciali ospiti di primissimo livello: dall’europarlamentare Silvia Sardone della Lega al deputato del PD Emanuele Fiano, da Maurizio Belpietro a Giuseppe Cruciani. E ancora: Karima Moual e Vincenzo Petrone, ex capo delle Sardine della Basilicata espulso dal movimento.

Spazio anche alle ultime novità sul Coronavirus, il virus cinese che continua a far morire persone in Cina, ma anche nel resto del mondo. L’allarme è ancora altissimo e coinvolge non solo la Cina, ma l’intero pianeta. In diretta la testimonianza della comunità cinese Toscana che racconta come sta vivendo questo allarme.

Infine con Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia si affronterà il tema dell’integrazione e dell’accoglienza. Tra gli ospiti della puntata anche: Rita dalla Chiesa, Alessandro Meluzzi, Sara Manfuso e Vauro Senesi.