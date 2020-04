“Dritto e Rovescio“, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio torna su Rete 4. Scopriamo le anticipazioni, gli ospiti e i temi al centro della puntata di questa sera, giovedì 9 aprile 2020 su Retequattro.

Dritto e Rovescio stasera su Rete 4: l’intervista a Flavio Briatore

Giovedì 9 aprile 2020 alle ore 21.25 appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

In apertura Paolo Del Debbio incontra Flavio Briatore per un’imperdibile intervista che riguarderà la difficilissima situazione economica del nostro Paese piegato in due dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. La situazione economica dell’Italia è complicata, in particolare per imprenditori, artigiani e professionisti, anche se il Governo ha varato il Decreto Liquidità: lo stanziamento di 400 miliardi sostegno delle imprese italiane. Un decreto importante, ma in tanti si domanda: è una misura efficace?

Spazio poi all’emergenza Coronavirus e al dilemma che divide la politica italiana in questi giorni: continuare a chiudere il paese per arginare la diffusione del virus Covid 19 oppure iniziare con la fase B? Il Governo al momento sembrerebbe proiettato verso una ripresa in due tempi: dopo Pasqua dovrebbero riaprire le attività produttive, mentre dopo il 4 maggio sarà data ai cittadini la possibilità di uscire e spostarsi. Al momento però è ancora tutto da decidere, visto che il numero dei contagi è ancora molto alto come quello dei decessi. Non solo, il clima di paura e incertezza è ancora vivo nel popolo italiano, manche nella classe politica.

Dritto e Rovescio, ospiti di questa sera

Non solo, durante la puntata di Dritto e Rovescio si discuterà anche del ruolo dell’Europa. La diffusione del Coronavirus, infatti, riguarda tutta la Comunità Europea e il resto del mondo. Per questo motivo a breve sarà nuovamente convocato l’Eurogruppo per continuare i negoziati per cercare di creare una rete di sicurezza contro le conseguenze del Covid-19 in modo da salvaguardare i lavoratori, le imprese e i Paesi. In studio ospiti: Alessia Morani, la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani, Alessandro Cattaneo di Forza Italia e Antonio Maria Rinaldi della Lega.