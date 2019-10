Tutto pronto per una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di questa sera, giovedì 17 ottobre 2019.

Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Silvio Berlusconi

Giovedì 17 ottobre 2019 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio nella prima serata di Rete 4.

Ospite centrale della puntata è Silvio Berlusconi che rilascerà un’intervista esclusiva al giornalista e conduttore. Il leader di Forza Italia non sarà presente in studio, ma in collegamento da Perugia dove si trova per sostenere la candidatura del Centrodestra alle regionali. Durante l’intervista Berlusconi si soffermerà su alcuni temi della politica attuale e in particolare sulla manovra finanziaria.

Dritto e rovescio, ospiti giovedì 17 ottobre 2019

Non solo, durante la puntata Del Debbio con gli ospiti in studio discuteranno dell’attuale situazione economica. In particolare ci si soffermerà sul Cdm di martedì sera che ha introdotto nuovi provvedimenti: dal taglio del cuneo fiscale, alla riduzione del contante e resta invece la Quota 100. Non solo, si parlerà anche di evasione fiscale: saranno realmente inasprite le pene per loro o a farne le spese sarà solo la classe media?

A discuterne in studio ci saranno: Matteo Ricci del PD, sindaco di Pesaro, l’imprenditore Gianluca Brambilla, Maurizio Belpietro direttore de “La Verità” e “Panorama” e le giornaliste Claudia Fusani e Francesca Fagnani.

Del Debbio tornerà ad occuparsi anche di immigrazione ed accoglienza con Alessandro Morelli della Lega e Don Massimo Biancalani, il parroco che in provincia di Pistoia ha accolto 250 migranti in chiesa. Questa storia però ha portato tutti ad una riflessione importante: è possibile accogliere tutti questi migranti? L’Italia può davvero permetterselo? Non solo, durante il dibattito si parlerà anche delle reali opportunità di lavoro presenti nel nostro Paese per gli immigrati che rischiano spesso di finire nelle mani di delinquenti.

Infine la storia della tredicenne incinta a Padova che è stata affidata ai servizi sociali, ma si trova in una struttura lontana da casa. In studio a discuterne ci saranno Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia, il giornalista Giuseppe Cruciani e diversi rappresentanti della comunità rom.